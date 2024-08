Omsetningen steg 20 prosent, og selskapet fikk et driftsresultat på 135,6 millioner kroner i andre kvartal, mot 89 millioner kroner i samme periode året før.

For havvindselskapet Cadeler ser det ikke like lyst ut. Selskapet fikk en EBITDA på 22 millioner euro i første halvår, ned fra 42 millioner i samme periode i 2023. Aksjen faller 3,70 prosent til 67,70 kroner.

Også Eidesvik Offshore gjorde det langt svakere på driften, og satt igjen med et driftsresultat på 41,2 millioner kroner i andre kvartal. Det er et fall fra 418,1 millioner på samme tid i fjor. Aksjen svekkes 5,68 prosent til 16,94 kroner.

Reach Subsea melder om jevn fremgang i kvartalet, men også de leverer svakere på driften - ned til 121,1 millioner kroner, fra 148,2 millioner i andre kvartal 2023. Også Reach-aksjen svekkes, og er nå ned 7,81 prosent til 8,50 kroner.

Gruveselskapet Nordic Mining melder i sin kvartalspresentasjon at utbyggingen av Engebø-prosjektet nå går inn i en ny fase med testing av produksjonslinjer og onboarding av ansatte for produksjonsstart i fjerde kvartal.

Selskapet opprettholder også guidingen fra forrige kvartal om at den gjenværende prosjektreserven vil være på 25 millioner dollar, som dekker kravet om en minimum likviditet på 15 millioner, samt uventede kostnader. Aksjen faller 1,74 prosent til 22,04 kroner, og har hittil i dag på det meste vært omsatt for 23,65 kroner høyt på listen over de mest omsatte.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er tirsdag morgen ned 0,06 prosent til 81,38 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,21 prosent til 77,26 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 81,50 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Mandag kom nyheten om at Libya stanser sin oljeproduksjon- og eksport i Øst-Libya, hvor mesteparten av landets produksjons foregår. Det sendte oljeprisen markant opp.

«Oppgangen i oljeprisene kan tilskrives at markedet priser inn geopolitiske risikoer i Midtøsten og produksjonsstans fra Libya, markedet er nå avventende for å vurdere videre utvikling,» sier Yeap Jun Rong, markedsstrateg hos IG, til Reuters.

Equinor er opp 0,28 prosent til 288,05 kroner, mens Aker BP styrkes 0,49 prosent til 264,80 kroner. Vår Energi klatrer 0,19 prosent til 36,07 kroner.