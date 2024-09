Oslo Børs åpnet svakt opp, men snudde raskt ned.

Etter en times handel står hovedindeksen i 1.429,95, ned 0,66 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 734 millioner kroner.

Bud

Søndag kveld meldte Scana at de har fått et bud fra MIG Finance Namibia, som priser aksjen 40 prosent høyere enn fredagens sluttkurs. Aksjen stiger 17,40 prosent til 3,34 kroner.

Budet er på 4 kroner pr. aksje, og priser selskapet til omtrent 1,81 milliarder kroner.

Også før budet ble kjent var aksjen solid opp. Den siste uken har den steget 34,38 prosent, mens den hittil i år har lagt på seg 64,58 prosent.

Ellers er det lite oppgang blant de mest omsatte aksjene. Dof Group er opp 0,30 prosent til 99,00 kroner, mens Telenor styrkes 0,53 prosent til 132,20 kroner.

Seacrest Petroleum la frem sine andrekvartalstall fredag kveld, som viste et driftsresultat på 2,6 millioner dollar i andre kvartal, mot -20,2 millioner dollar i samme periode året før. Aksjen klatrer hele 31,59 prosent til 0,91 kroner, og topper dermed vinnerlisten.

I rødt

InterOil raser mandag 32,61 prosent til 1,97 kroner etter en melding om uriktige kvartalstall.

Fredag 30. mai i år la oljemyggen frem tall for første kvartal, og aksjekursen firedoblet seg på omsetningsvekst. Men tallene var nesten 50 prosent for høye, og først tre måneder senere retter selskapet opp feilen.

Blant tungvekterne faller Autostore 3,72 prosent til 10,86 kroner, TGS går tilbake 4,37 prosent til 116,10 kroner, og Nordic Semiconductor svekkes 3,52 prosent til 138,35 kroner.

Kongsberg Gruppen har signert en avtale om å selge sin styremaskin- og ror-virksomhet til et fond forvaltet av det nordiske private equity-selskapet Norvestor. Aksjen går tilbake 1,25 prosent til 1.108,00 kroner.

Hafnia er ned 6,40 prosent til 80,50 kroner, men aksjen er mandag notert eks utbytte på 0,4049 dollar.

For Vow fortsetter nedturen, etter at de i forrige uke la frem både negative kvartalsresultater og varsel om kapitalbehov. Selskapet må hente 125 millioner kroner for å unngå brudd med lånebetingelser.

Vow-aksjen faller mandag 17,12 prosent til 3,37 kroner, og er nå den siste uken ned 49 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er mandag morgen ned 0,38 prosent til 76,64 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,39 prosent til 73,30 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 78,85 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Equinor stiger 0,25 prosent til 282,20 kroner, mens Aker BP er ned 0,91 prosent til 251,90 kroner. Vår Energi svekkes 0,59 prosent til 35,39 kroner.