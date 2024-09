(Saken oppdateres)

Oslo Børs åpnet opp tirsdag, men snudde raskt ned.

Like etter kl. 11 står hovedindeksen i 1.423,85, ned 0,35 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 938 millioner kroner.

Comeback

Tre og et halvt år etter at investoren kastet kortene i Sats er Aasulv Tveitereid tilbake i treningskjeden. Med han følger Ole Andreas Halvorsen og Varner-brødrene.

Det skjer etter at storeieren Altor i forrige uke dumpet alle sine aksjer etter å ha vært en nøkkelinvestor i treningskjeden i 13 år.

Sats-aksjen stiger 6,13 prosent til 22,50 kroner.

Norse Atlantic har falt kraftig i år, men er tirsdag opp 1,76 prosent til 2,31 kroner etter nye rekorder i august. På det meste har aksjen i dag vært omsatt for 2,65 kroner.

– August ble en virkelig rekordmåned for Norse Atlantic, med høyeste kabinfaktor, passasjertall og lastevolum siden oppstarten, sier Norse-sjef Bjørn Tore Larsen.

slapp onsdag i forrige uke tallene for andre kvartal, som viste et tap på over 300 millioner. Det ga aksjen hard medfart på børsen og sørget for et umiddelbart fall på over 20 prosent samme dag. Hittil i år er aksjen ned 80 prosent.