Oslo Børs så rødt tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.397,48, en nedgang på 2,2 prosent. Oktober-kontrakten for nordsjøoljen brent falt hele 4,5 prosent til 74,02 dollar fatet, mens den amerikanske WTI-oljen endte ned 4,9 prosent til 70,64 dollar pr. fat.

Det skjer etter at Bloomberg melder om en mulig enighet i Libya, som mandag forrige uke annonserte at landet innfører «force majeure» på alle sine oljefelt, terminaler og oljefasiliteter. Det var anslått et bortfall på over 1 million fat pr. dag.

Tirsdag sendte investorene Equinor ned 2,8 prosent til 273,50 kroner. Aker BP falt 3,6 prosent til 240,90, mens Vår Energi gikk tilbake 5,3 prosent til 33,20 kroner. Også seismikkselskapet TGS falt kraftige 6,6 prosent til 110,20 kroner.

Til sammenligning stod brent-oljen i 76,85 dollar pr. fat ved børsslutt mandag.

Lyspunkt

Økt kursmål fra DNB Markets, avskaffet flyskatt i Sverige og lavere oljepris gir medvind for Norwegian. Kursmålet økes fra 14 til 15 kroner, og kjøpsanbefalingen opprettholdes. Aksjen styrket seg 5,3 prosent til 11,45 kroner.

Tre og et halvt år etter at investoren kastet kortene i Sats er Aasulv Tveitereid tilbake i treningskjeden. Med han følger Ole Andreas Halvorsen og Varner-brødrene.

Det skjer etter at storeieren Altor i forrige uke dumpet alle sine aksjer til 18 kroner pr. aksje etter å ha vært en nøkkelinvestor i treningskjeden i 13 år.

Samtidig oppjusterer SpareBank 1 Markets kursmålet fra 25 kroner til 30 kroner. Sats-aksjen steg 5,2 prosent til 22,30 kroner. Det er en økning på 23 prosent sammenlignet med hva investorprofilene ga.

Bevegelser

Atea har sikret seg en ny kjempekontrakt i Finland, og aksjen klatret 0,8 prosent til 144,20 kroner. Selskapet skal fortsette å levere tjenester til offentlig sektor i Finland, og avtalen har en anslått verdi på mellom 9 og 13 milliarder kroner.

Søndag kveld meldte Scana at de har fått et bud fra MIG Finance Namibia, som priset aksjen 40 prosent høyere enn sluttkurs fredag. Aksjen steg imidlertid ikke mer enn 13,5 prosent mandag, og i dag falt den tilbake 2,6 prosent til 3,15 kroner.

– Markedet er usikre på om dette faktisk går gjennom, sier investeringsøkonom i Nordnet, Mads Johannesen, til Finansavisen.

Utenom Norwegian og Sats er det få lyspunkter. Norsk Hydro endte ned 4,0 prosent til 57,06 kroner, DNB falt 1,6 prosent til 219,20 kroner, mens Frontline gikk tilbake 2,1 prosent til 244,20 kroner.