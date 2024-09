Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [-1,2, -0,2] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at det ble en brutal start på september måned.

«Spesielt for flere av de store teknologiselskapene, inkludert chip-giganten Nvidia, som falt hele 10 prosent i ordinær handel og ytterligere 2 prosent i etterhandelen», skriver han.

«Om USA unngår resesjon eller ikke, er det store spørsmålet. Ferske makrotall bidro i stor grad til gårsdagens nedtur på Wall Street. For øvrig var Nvidias nedgang den største i historien målt i dollar», påpeker Berntsen.

I tillegg faller oljeprisen.

«Frykt for resesjon og forventninger om økt oljetilbud fra både Saudi-Arabia og Libya førte til et kraftig fall i oljeprisen i går. Oljeprisen handles nå på årets laveste nivå», skriver Berntsen.

Asia

En marerittstart på september måned i USA senker de asiatiske børsene onsdag morgen.

I Japan faller Nikkei 3,68 prosent onsdag morgen, mens den bredere Topix-indeksen er ned 3,17 prosent.

Halvlederrelaterte aksjer som Renesas Electronics er nå ned 9,1 prosent. Tokyo Electron faller 7,7 prosent, mens Advantest svekkes 7,1 prosent. Softbank Group, som eier chip-designeren Arm, dumpes 6,9 prosent.

I Kina svekkes Shanghai Composite 0,48 prosent, Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,07 prosent, og Kospi i Sør-Korea faller 2,79 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med oktober-levering er tirsdag morgen ned 0,50 prosent til 73,38 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,60 prosent til 69,92 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 74,02 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Bloomberg meldte tirsdag om en mulig enighet i Libya, som mandag forrige uke annonserte at landet innfører «force majeure» på alle sine oljefelt, terminaler og oljefasiliteter. Det var anslått et bortfall på over 1 million fat pr. dag.

Wall Street

Det ble tirsdag kveld en røff start for Wall Street på første handelsdag av den verste måneden i året, og tech-selskapene fikk juling.

Nasdaq-indeksen falt 3,3 prosent til 17.136,30 poeng, mens Dow Jones endte ned 1,5 prosent til 40.929,41 poeng. S&P 500 gikk tilbake 2,1 prosent til 5.529,08 poeng.

Nvidia falt kraftige 9,5 prosent til 108,00 dollar pr. aksje.

«Markedene er nok preget av litt risk-off stemning i forkant av de viktige nøkkeltallene denne uken; aller mest venter markedet på den amerikanske arbeidsmarkedsrapporten for august», skriver Handelsbanken i en rapport.

Oslo Børs

Oslo Børs så rødt tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen i 1.397,48, en nedgang på 2,2 prosent.

Økt kursmål fra DNB Markets, avskaffet flyskatt i Sverige og lavere oljepris gir medvind for Norwegian. Aksjen styrket seg 5,3 prosent til 11,45 kroner.

Tre og et halvt år etter at investoren kastet kortene i Sats er Aasulv Tveitereid tilbake i treningskjeden. Med han følger Ole Andreas Halvorsen og Varner-brødrene. Sats-aksjen steg 5,2 prosent til 22,30 kroner.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 2. kv.:

Andfjord Salmon: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00