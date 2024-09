Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,5 prosent, eller innenfor intervallet [0,1, 0,9] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at den europeiske sentralbanken (ECB) som ventet kuttet styringsrenten med et kvart prosentpoeng i går.

«Dette var det andre kuttet i denne syklusen. Hvorvidt den amerikanske sentralbanken (FED) vil følge etter neste onsdag med et tilsvarende kutt, eller et dobbelt kutt, er det store spørsmålet», påpeker analytikeren.

«Gitt at de langsiktige inflasjonsforventningene i amerikansk økonomi vaker rundt Feds mål på to prosent, og at rentekurven har normalisert seg, kan sentralbanken tillate seg å fokusere på å bringe veksten opp igjen gjennom tradisjonelle rentekutt», skriver Berntsen.

Han trekker også frem at børsindeksene i Asia utviklet seg i ulike retninger fredag.

«Dermed er det ingen ekstra drahjelp å hente fra regionen i dag», skriver Berntsen, og påpeker at flere av de toneangivende børsene i Asia holde stengt i én eller flere dager i neste uke.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,73 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,90 prosent.

Yen styrkes 0,49 prosent mot amerikanske dollar til 141,1. Den japanske valutaen nærmet seg onsdag det laveste nivået på ni måneder da den var nede i 140,78.

De kinesiske indeksene er omtrent uendret etter at CSI 300 torsdag endte på det laveste nivået siden januar 2019.

Shanghai Composite svekkes 0,09 prosent, mens CSI 300 er opp marginale 0,04 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 0,97 prosent, og Kospi i Sør-Korea går tilbake 0,21 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er fredag morgen opp 0,57 prosent til 72,38 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,62 prosent til 69,40 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 71,55 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Torsdag endte med bred oppgang på Wall Street. Trump fortsatte onsdagens kursfall, og fikk ytterligere juling på børs.

Nasdaq-indeksen endte opp 1,00 prosent, Dow Jones steg 0,56 prosent. Etter en litt treg start stengte S&P 500 omsider opp 0,73 prosent.