Oslo Børs begynte dagen i grønt, men har siden falt over i rødt territorium. Klokken 14.40 står hovedindeksen i 1.406,43, ned 0,3 prosent.

Nordsjøolje med november-levering er opp 0,1 prosent siden midnatt og omsettes nå for 72,79 dollar fatet. Til sammenligning ble et fat omsatt for 73,21 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Den amerikanske WTI-oljen stiger 0,2 prosent til 70,24 dollar pr. fat.

Equinor er ned 0,8 prosent til 265,90 kroner, mens Aker BP faller 1,7 prosent til 225,80 kroner. Vår Energi svekkes 1,8 prosent til 32,82 kroner.

Fredsrykter sender Kongsberg Gruppen ned 8,3 prosent til 1.007,00 kroner på dagens høyeste omsetning. Ukrainas allierte skal ha diskutert hvordan krigen mot Russlands invasjon kan avsluttes, skriver Bloomberg.

Bevegelser

Höegh Autoliners klatrer 5,9 prosent til 137,90 kroner på høy omsetning, etter at Emanuele Grimaldi har tatt et nytt jafs av selskapet. Den italiensk shippingtoppen har nå en eierandel på 10,01 prosent.

I mai flagget Emanuele Grimaldi over 5 prosent i bilfraktrederiet. Da sa han at det ikke var noen planer om å by på alle aksjene.

Også Protector Forsikring stiger markant på høy omsetning, og er nå opp 7,6 prosent til 239,50 kroner.

Mandag ettermiddag ble det meldt at Awilhelmsen-selskapet AWC har engasjert Pareto Securities til å utforske muligheten for et blokkjøp av cirka én million aksjer i forsikringsselskapet.

Basert på mandagens sluttkurs på 222,50 kroner, er AWC ute etter å kjøpe aksjer for mer enn 222 millioner kroner.