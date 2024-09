Dette vil påvirke Oslo Børs onsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at det var de små og mellomstore selskapene på Wall Street som utmerket seg tirsdag, i påvente av Federal Reserves første rentekutt på to og et halvt år.

«Hvorvidt den amerikanske sentralbanken vil kutte med 0,25 eller 0,5 prosentpoeng er det store spørsmålet. Normalt sett er rentekutt positivt for aksjemarkedet, spesielt for de mindre selskapene, forutsatt at vekstimpulsene i økonomien tar seg opp», skriver han.

Berntsen påpeker også at børsene i Asia beveget seg lite onsdag, og at det dermed ikke er noe ekstra drahjelp å få fra den regionen i dag.

«I likhet med alle andre venter de asiatiske investorene på utfallet av dagens rentemøte i Federal Reserve, som er det viktigste rentemøtet på flere år», skriver han.

Asia

Det er små utslag på de asiatiske børsene onsdag morgen, og investorene venter nå i spenning på rentedommen fra den amerikanske sentralbanken.

I Japan faller Nikkei marginale 0,03 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 0,30 prosent.

I Kina er det duket for ukens første handelsdag, og Shanghai Composite er ned 0,05 prosent. Børsene i Hongkong og Sør-Korea er onsdag stengt som følge av helligdager. Sistnevnte for tredje dag på rad.

Ellers i Asia styrkes Nifty 50 i India 0,04 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia faller 0,10 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,06 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen ned 0,47 prosent til 73,35 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,34 prosent til 70,95 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,18 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

På New York-børsen steg Nasdaq-indeksen 0,20 prosent til 17.628,06. Dow Jones falt 0,04 prosent til 41.607,03. S&P 500 steg 0,03 prosent til 5.634,59.

S&P nådde tidlig i handelsdagen en ny intradag toppnotering på 5,670.81 før indeksen snudde ned. Mandag steg Dow Jones til ny rekordnotering.

Nvidia -sjef Jensen Huang har blitt styrtrik på AI-aksjens himmelferd, og begynte i sommer å ta gevinst. Siden juni har Huang solgt aksjer i selskapet for 698,7 millioner dollar, rundt 7,4 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs.

På tross av to ruglete måneder, er aksjekursen fremdeles opp over 130 prosent siden nyttår, og har en børsverdi på 2.840 milliarder dollar. Tirsdag falt aksjen 1 prosent.