Små utslag på Wall Street dagen før rentedom

På New York-børsen steg Nasdaq-indeksen 0,20 prosent til 17.628,06. Dow Jones falt 0,04 prosent til 41.607,03. S&P 500 steg 0,03 prosent til 5.634,59.

S&P nådde tidlig i handelsdagen en ny intradag toppnotering på 5,670.81 før indeksen snudde ned. Mandag steg Dow Jones til ny rekordnotering.

Detaljhandelsomsetningen i USA økte med 0,1 prosent på månedsbasis i august, mens det ifølge Trading Economics var ventet en nedgang på 0,2 prosent. Ex. kjøretøy økte detaljhandelsomsetningen også med 0,1 prosent på månedsbasis. Her var det ventet en oppgang på 0,2 prosent.

Rentekutt

Onsdag vil den amerikanske sentralbanken etter alt å dømme presentere det første rentekuttet siden pandemien herjet i mars 2020. Det er imidlertid stor usikkerhet rundt om FED-sjef Jerome Powell vil kutte med 25 eller 50 basispunkter.

I rentemarkedet er det igjen priset inn godt over 50 prosent sannsynlighet for at Fed onsdag kommer med et rentekutt på 50 basispunkter, og at Federal Open Market Committee (FOMC) signaliserer langt flere kutt fremover.

Mye av grunnen er to artikler i forrige uke, i Wall Street Journal og Financial Times, tror valutastrateg Magne Østnor i DNB Markets.

– Etter inflasjonstallene tidligere i forrige uke snudde markedene i retning 25 basispunkter fordi inflasjonen var litt høyere enn ventet. Et døgn etterpå, i det som er «black out period» for Fed-ledelsen, hvor de ikke kan uttale seg, kom de to artiklene. Begge siterte tidligere FOMC-medlemmer som tok til orde for 50 basispunkter, sier Østnor til Finansavisen.

– Et kutt på 50 basispunkter kan godt tolkes som at Fed mener det er problemer i økonomien. Jeg tror likevel dette vil være børspositivt. Et så stort kutt vil tolkes som at inflasjonen kommer ned og at Fed prøver å få til en myk landing, sier Østnor.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten har fra starten av september falt fra 3,9 prosent til 3,6 prosent. Tirsdag er renten på 3,64 prosent.

Aksjer

Nvidia -sjef Jensen Huang har blitt styrtrik på AI-aksjens himmelferd, og begynte i sommer å ta gevinst. Siden juni har Huang solgt aksjer i selskapet for 698,7 millioner dollar, rundt 7,4 milliarder kroner etter dagens vekslingskurs.

Alle salgene har skjedd i like store blokker på 120.000 aksjer, og totalt har han gjort 49 salg i perioden.