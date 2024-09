Oslo Børs snur ned

Oppdatert 11.08

Etter forsiktig oppgang i den tidlige handelen står hovedindeksen på Oslo Børs etter drøye to timers handel i 1.407,46, ned 0,3 prosent.

Aksjer og egenkapitalbevis er hittil omsatt for 1.460 millioner kroner.

Toneangivende Europa-børser trekker nedover. Tyske DAX faller 0,9 prosent, franske CAC 40 0,9 prosent og britiske FTSE 100 0,5 prosent. På makrofronten fredag overrasket tyske produsentpriser med oppgang, mens britisk detaljhandel steg mye mer enn ventet – begge deler i august.

Batteriaksje til topps

Ensurge Micropower spretter opp nesten 14 prosent til 99 øre etter en overtegnet emisjon der selskapet hentet 75 millioner kroner på kurs 1 krone.

Kort tid etter at tilretteleggerne av emisjonen startet «wall crossing»-aktiviteter mot potensielle investorer tirsdag denne uken, ble betydelige aksjevolumer solgt i markedet og aksjen falt rundt 30 prosent før den ble pauset på kurs 87 øre onsdag morgen.

Vow steg over 37 prosent torsdag, og følger opp med nye 14 prosent oppgang til 3,49 kroner hittil fredag etter at banken har avsluttet tvangssalgene av toppsjef Henrik Badins aksjer i selskapet.

Nedgraderer tankduo

Frontline faller over 3 prosent til 242 kroner på høyest volum så langt etter at SEB har nedgradert aksjen fra kjøp til salg og kuttet kursmålet fra 325 til 200 kroner. Hafnia faller 5 prosent til 77,40 kroner etter at samme meglerhus har nedgradert denne aksjen fra kjøp til hold og kuttet kursmålet fra 110 til 85 kroner.

«Forventningene innen produkttank er stort sett i tråd med våre nye estimater, og raffineritrender har vært, og kan fortsette å være, positive for produkttank. Likevel (..) argumenterer vi for at det beste er over for produkttank», skriver SEB ifølge TDN Direkt i en oppdatering.