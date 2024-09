Saken oppdateres

Hovedindeksen på Oslo Børs faller mandag 0,2 prosent til 1.404 poeng.

Utviklingen i prisen på novemberkontrakten for et fat med nordsjøoljen Brent stiger 0,4 prosent til 74,80 dollar pr. fat. Oktoberkontrakten på WTI-oljen stiger 0,5 prosent til 71,30 dollar fatet.

Mandag stiger Equinor 0,8 prosent og Aker BP stiger 0,4 prosent. Samtidig faller Vår Energi-aksjen med 0,3 prosent.

Bevegelser

MPC Container Ships falt fredag 2,6 prosent etter at Harald Moræus-Hanssen tok gevinst. Mandag melder shippingselskapet i en investorpresentasjon at det har muligheten til å kjøpe fire fartøy for 180 millioner dollar (omtrent 1,9 mrd. NOK), og at det forventer å gjennomføre kjøpet innen utgangen av september.

MPCC-aksjen faller mandag 4,8 prosent.

Shelf Drilling melder mandag at det har fullført salget av jack-up-riggen «Baltic» for 60 millioner dollar. Det tilsvarer om lag 630 millioner kroner. Salget ble varslet den 30. juli.

Etter å ha vært ned nærmere 3 prosent, henter Shelf-aksjen seg inn etter meldingen. Klokken 13.50 faller aksjen bare 0,7 prosent.

Elektronikkprodusenten Kitron kom søndag kveld med resultatvarsel. Der varslet selskapet at utsiktene for andre halvår nedjusteres. Blant annet spår selskapet nå driftsinntekter på mellom 635 og 660 millioner euro i 2024, ned fra tidligere 660 til 710 millioner euro. Samtidig kuttes forventningene for driftsresultatet fra 53 til 60 millioner euro, til 44 til 50 millioner euro.