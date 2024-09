Det sendte Kitron-aksjen ned 5,1 prosent på mandag.

Etter at Harald Moræus-Hansen tok gevinst i MPC Container Ships på fredag, meldte MPCC i en investorpresentasjon på mandag at det har muligheten til å kjøpe fire fartøy for 180 millioner dollar (omtrent 1,9 mrd. NOK), og at det forventer å gjennomføre kjøpet innen utgangen av september.

MPCC-aksjen falt 2,8 prosent på mandag.

Shelf Drilling meldte på mandag at det har fullført salget av jack-up-riggen «Baltic» for 60 millioner dollar. Det tilsvarer om lag 630 millioner kroner. Salget ble varslet den 30. juli. Aksjen hentet seg noe inn etter meldingen, men Shelf-aksjen endte mandagen med en nedgang på 2,5 prosent.

Hav Group ble tildelt en kontrakt fra Rem Offshore for levering av et dekksbasert energilagringssystem til CSV-en «Rem Inspector». Hav-aksjen endte dagen med en oppgang på 0,5 prosent.

IT-selskapet Ecit la på mandag frem sine andrekvartalstall for 2024. Der ble det meldt om EBITDA på 144 millioner, opp fra 122 i andre kvartal i fjor. Resultatet etter skatt kom på 42 millioner, hakket over 41 millioner i fjor. Det var ikke store utslagene i Ecit-aksjen, som steg 0,2 prosent.

Arctic-analytiker Kristian Spetalen oppgraderte fredag Nordic Semiconductor fra hold til kjøp. Han har to grunner til å kjøpe aksjen før kapitalmarkedsdagen på torsdag. Mandag falt aksjen 0,5 prosent.

Andfjord Salmon meldte mandag at den portugisiske supermarkedkjeden Jerónimo Martins Agro-Alimentar hadde kjøpt aksjer i selskapet for 60 millioner. Det ble kjøpt 2 millioner aksjer til 30 kroner stykket. Kjeden er nærstående til styremedlem i Andfjord, Antonio Serrano. Aksjene ble kjøpt fra Andfjord Holding, som er nærstående til styremedlem Roy Bernt Pettersen.

Mandag steg Andfjord-aksjen 2 prosent til 31,40 kroner.

Ellers falt Elmera -aksjen (tidl. Fjordkraft) etter at DNB Markets mandag kom med en ny salgsanbefaling på selskapet. DNB tror selskapet kan bli tvunget til å tilbakebetale kunder rundt 3,2 milliarder i erstatning.

Aksjen falt 2,2 prosent på mandag.