Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner ned 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,5, 0,3] prosent.

Analytikeren skriver i sin morgenrapport at de kinesiske aksjene fortsatte oppover onsdag, for tredje dag på rad.

«Det ligger i kortene at de også kan bli ukens vinnere. Hvorvidt dette markerer starten på noe større for selskapene i verdens nest største økonomi, gjenstår å se», påpeker han.

«Uansett ser det ut til at myndighetene i landet vil gjøre mer for å stimulere til ny vekst og få inflasjonen tilbake på ønsket nivå. De største problemene er fortsatt knyttet til eiendomssektoren, som i flere år har slitt med stor gjeld og lav etterspørsel», fortsetter Berntsen.

Analytikeren trekker også frem at den svenske Riksbanken i dag avholder et nytt rentemøte.

«Den svenske sentralbanken forventes å kutte renten i tråd med tidligere signaler. Inflasjonspresset i Sverige har avtatt den siste tiden, samtidig som arbeidsledigheten har steget. Denne kombinasjonen tilsier et økt behov for lavere renter»

Asia

De kinesiske børsene fortsetter opp, etter at sentralbanken natt til tirsdag la frem en gigantpakke med pengepolitiske lettelser.

Blant annet ble bankenes reservekrav og egenkapitalkravene for boliglån redusert. I tillegg har Peoples Bank of China (PBOC) onsdag kuttet den ettårige mellomlange lånefasilteten (MLF) fra 2,30 til 2,00 prosent. Det er det andre MLF-kuttet på tre måneder, etter at PNOC senket renten fra 2,50 til 2,30 prosent i slutten av juli.

Shanghai Composite klatrer nå 1,73 prosent, mens CSI 300-indeksen er opp 2,13 prosent. Hang Seng i Hongkong er opp 2,01 prosent.

Ellers i Asia stiger Nikkei i Japan 0,24 prosent, mens den bredere Topix-indeksen derimot faller marginale 0,05 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen ned 0,17 prosent til 75,04 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,25 prosent til 71,39 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,21 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

Den gode stemningen på Wall Street fortsatte på tirsdag etter at de toneangivende indeksene steg fra handelsstart. Nasdaq-indeksen ble dagens klare vinner ved børsslutt.

Ved stengetid endte industritunge Dow Jones i 42.208,41 etter en oppgang på 0,2 prosent. Samleindeksen S&P 500 endte opp 0,3 prosent til 5.733,03, mens teknologiselskapenes indeks Nasdaq steg 0,6 prosent til 18.074,52.

Blant enkeltaksjer utpeker Visa seg tirsdag, som falt over 5 prosent etter nyheten om at amerikanske myndigheter innleder sak mot selskapet.

Det amerikanske justisdepartementet anklager Visa for å ha monopolisert markedet for betalingskort, som har medført milliarder av dollar i ekstra kostander for amerikanske forbrukere og selskaper.

Oslo Børs

Oslo Børs endte flatt tirsdag. Ved børsslutt stod hovedindeksen uendret til 1.412,36.

Den kinesiske sentralbanken la natt til tirsdag frem en rekke pengepolitiske lettelser og støtte til eiendomsmarkedet for å forsøke å få i gang økonomien. Det satt fart på råvareselskapene på Oslo Børs.

Norsk Hydro gikk frem 5,3 prosent til 65,58 kroner på tredje høyeste omsetning.