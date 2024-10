Oljeprisene stiger videre, og i Asia er børsene blandet. New York-børsene var rolige onsdag, mens terminkontraktene er torsdag morgen ned mellom 0,1–0,3 prosent. I Europa ligger børsene an til en forsiktig nedgang med Euro Stoxx 50 futuren ned 0,5 prosent.

«Vi tror Oslo Børs åpner ned -0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,6, 0,2] prosent», skriver Roger Berntsen, Nordnet-analytiker.



Olje

Brent-olje for levering i desember er opp 1,1 prosent til 74,72 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,2 prosent til 70,94 dollar.

Oljeprisene har fått et kraftig løft denne uken etter Irans angrep på Israel. Markedet er bekymret for at eskaleringen kan resultere i at energifasiliter kan bli angrepet eller at eksporten blir forstyrret. Iran eksporter 1,5 millioner fat daglig, ifølge Citi, skriver Bloomberg.

Les også – Kjøp oljeaksjer – Hvis det virkelig skulle eksplodere er det positivt for Oslo Børs, siden oljeprisen vil gå til himmels, sier forvalter Jan Petter Sissener, som sitter rolig i båten.

Asia

I Asia er stemningen blandet torsdag etter en rolig handelsdag i New York.

Aksjer i Japan stiger, Nikkei 225-indeksen er opp over 2,2 prosent. På den andre siden fortsetter japansk yen å falle etter onsdagens større fall, og handles nå til det laveste nivået mot dollaren på over en måned – 146,86 yen pr. dollar i morgentimene norsk tid. Den nye statsministeren i landet, Shigeru Ishiba, sa onsdag at dagens forhold ikke støtter ytterligere renteøkninger.

Hang Seng-indeksen i Hong Kong faller markant – ned over 3,1 prosent og var ned hele 4,8 prosent på et tidspunkt. Indeksen har derimot steget over 30 prosent siden bunnen i september, ifølge Bloomberg. Eiendomsaksjer leder an i torsdagens fall.

I Kina er de innenlandske markedene stengt frem til neste tirsdag. Taiwan-børsen holder også stengt, andre dag på rad, som følge av tyfonen Krathon.

Ellers er indiske Nifty 50 ned 0,9 prosent. Samlet sett er verdensindeksen, MSCI World, opp 0,03 prosent klokken 06:30 norsk tid.

Wall Street

På tirsdag stengte New York-børsen i grønt med Nasdaq-indeksen opp 0,08 prosent til 17.925,12 poeng, mens Dow Jones steg 0,09 prosent til 42.196,82 poeng. S&P 500 stengte opp 0,01 prosent til 5.709,52 poeng.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten var på 3,79 prosent ved stengetid mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, falt 2,70 prosent.

Det ble skapt 143.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i september, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag.

Oslo Børs

Onsdag gikk hovedindeksen på Oslo Børs opp 0,9 prosent før den sluttet på 1.437,67 poeng. Ved børsslutt ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,41 dollar, opp 1,3 prosent, etter meldingen om at Iran har sendt raketter mot Israel.

Equinor gikk opp 3,8 prosent til 282,05 kroner, Aker BP klatret 4,2 prosent til 242,00 kroner mens Vår Energi gikk opp 5,1 prosent til 35,42 kroner.

Finanskalender

Torsdag 3. oktober

Makro:

Norge: Eiendom Norge boligpriser september, kl. 11.00