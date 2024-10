Höegh Autoliners la tirsdag frem en månedsoppdatering som viste at bilskipsrederiet fraktet 1,1 millioner kubikkmeter til en brutto fraktrate på 100,50 dollar pr. kvadratmeter i september. Konsernsjef Andreas Enger melder om fortsatt sterk kundestøtte, men aksjen falt 5,1 prosent til 129,50 kroner.

Norsk Titanium steg 3,8 prosent til 2,17 kroner. Arctic Securities har tatt opp dekning aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 3,50 kroner. Fra mandagens sluttkurs på 2,09 kroner tilsier det en oppside på nær 70 prosent. «Vi mener dagens aksjekurs priser en for lav sannsynlighet for suksess,» sier analytiker Jeppe Baardseth.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Makro:

Australia: Forbrukertillit oktober, kl. 01.30

India: RBI rentebeslutning, kl. 06.30

Danmark: Handels- og driftsbalanse august, kl. 08.00

Tyskland: Handelsbalanse august, kl. 08.00

Island: Handelsbalanse september, kl. 11.00

USA: Engroslagre august, kl. 16.00

USA: FOMC referat rentemøte, kl. 20.00

Annet:

Standard Supply: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 11.00

IDEX Biometrics: Ekstraordinær generalforsamling, kl. 12.00

Norge: Eiendom Norge utleieboligpriser 3. kv., kl. 07.00

Norge: SSB lakseeksport, kl. 08.00

Norge: NVE vannmagasin, kl. 13.00

USA: DOE oljelagre, kl. 16.30

Ekskl. utbytte:

Kongsberg Gruppen