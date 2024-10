Oslo Børs åpnet ned, men mandag formiddag er det er omtrent flat utvikling.

Kl. 11 står hovedindeksen i 1.448,42, ned 0,06 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 869 millioner kroner.

Opptur

EAM Solar stiger 81,21 prosent til 2,99 kroner. Selskapet melder mandag at subsidieordningen ved ett av de fire italienske kraftverkene er gjenopprettet, og at de nå får etterbetalt 14 millioner kroner.

Den siste uken er aksjen opp over 297,61 prosent, blant annet etter forslag om en emisjon på mellom 10 og 25 millioner kroner til en tegningskurs på 10 øre pr. aksje, samt selskapets melding om at de anker beslutningen i straffesaken i Milano fra 4. juli til italiensk høyesterett.

Erik Just Johnsen går av som konsernsjef i B2 Impact. Samtisig melder selskapet også at de har besluttet å utbetale et ytterligere utbytte for 2023 på 0,60 kroner. Det sender aksjen opp 5,04 prosent til 8,97 kroner.

Pareto Securities har nå løftet kursmålet på Link Mobility til 30 kroner, og gjentar samtidig sin kjøpsanbefaling. Aksjen stiger 3,04 prosent til 25,45 kroner, og har på det meste i dag blitt handlet for 25,75 kroner.

Investor Arne Blystad blar opp over 14 millioner kroner for å klatre oppover aksjonærlisten til Skorstad-favoritten Endúr. Aksjen styrkes mandag formiddag 1,06 prosent til 57,00 kroner.

I rødt

Blant tungvekterne er det TGS som faller mest, med en nedgang på 4,45 prosent til 99,95 kroner.