Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at gevinstsikring bidro til aksjefall på Wall Street tirsdag.

«Teknologiaksjene, med Nvidia i spissen, som har gjort det meget sterkt i det siste, ledet an på nedsiden i går. De små og mellomstore selskapene som inngår i Russell 2000-indeksen, endte så vidt i pluss. Det er for øvrig disse selskapene mange håper og tror vil utmerke seg i tiden fremover, dersom den amerikanske sentralbanken klarer å myke opp økonomien», påpeker analytikeren.

Berntsen trekker også frem at ASML varslet i går svakere resultater og fremtidsutsikter, noe som utløste negative ringvirkninger på børsene i USA, Europa og Asia.

«Selskapets aksjekurs falt nesten 20 prosent. ASML produserer avansert litografiteknologi som er avgjørende for halvlederproduksjon, en teknologi som ligger til grunn for produkter som smarttelefoner, datamaskiner og elektriske kjøretøy. Deres EUV-litografi er essensiell for å lage de mest avanserte mikroprosessorene, og uten denne teknologien ville innovasjonen i halvlederindustrien blitt sterkt hemmet», skriver han.

Asia

I kjølvannet av nedturen på Wall Street tirsdag kveld, er det blandet stemning på børsene i Asia.

I Japan svekkes Nikkei 1,70 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 1,03 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,40 prosent, mens CSI 300 er ned 0,24 prosent. Hang Seng i Hongkong styrkes 0,90 prosent.

Investorene venter ifølge CNBC nå på flere stimuleringstiltak når boligministeren i Kina skal holde en pressebriefing torsdag morgen lokal tid.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen opp 0,36 prosent til 74,52 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,41 prosent til 70,87 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,73 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

Wall Street

De tre ledende amerikanske indeksene falt tirsdag. Dow Jones falt 0,79 prosent til 42.725. S&P 500 endte ned 0,82 prosent til 5.812. Teknologiindeksen Nasdaq dalte 1,04 prosent til 18.310.

Det nederlandske chipselskapet ASML falt tosifret etter å ha oppdatert markedet før morgendagens kvartalsrapport. Fra rapporten kom det frem at ordrer i perioden var langt under Wall Streets estimater, noe som førte til at selskapet kuttet salgsprognosene. Dermed stupte kursen 17 prosent.

Videre falt UnitedHealth med 8,1 prosent etter at selskapet justerte ned sine inntjeningsutsikter for hele året. Nedgangen for forsikringsselskapet påvirket Dow-indeksen.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte på 1.438,27 poeng, ned 0,8 prosent.

Arctic Bioscience falt hele 77,7 prosent til 2,90 kroner. Selskapets HeROPA-studie innenfor psoriasis har ikke vist noen signifikant effekt 6 måneder inn i fase-2-studien.

Kongsberg Gruppen endte på 1.131 kroner, opp 1,25 prosent. Dermed ble all-time high et faktum, da forrige all-time high sluttkurs var 1.122 kroner.

EAM Solar fortsetter den nylige himmelferden; tirsdag endte aksjen opp 38,6 prosent til 5,8 kroner. aksjen er opp 528,57 prosent den siste uken.