Ved 12-tiden torsdag lå Oslo Børs opp 0,5 prosent til tross for en liten nedgang for oljeselskapene, men etter en times tid faller hovedindeksen tilbake til en liten nedgang på 0,04 prosent.

Dagens bevegelser

Arctic Bioscience stupte både tirsdag og onsdag etter en melding om at selskapets HeROPA-studie innenfor psoriasis ikke har vist noen signifikant effekt seks måneder inn i fase-2-studien. Torsdag henter den seg litt inn, og ved lunsj ligger aksjen opp 16,1 prosent.

– At selskapet holder på å gå tom for penger, kombinert med at det er veldig stor usikkerhet rundt om teknologien har noen effekt, gjør at ting ser veldig dårlig ut, sa DNB-analytiker Geir Hiller Holom til Finansavisen.

Entra la torsdag morgen frem sine tredjekvartalstall, hvor både leieinntekter og driftsresultatet tikket inn svakere enn ventet. Det sendte eiendomsaksjen ned fra start, og ved lunsjtider torsdag ligger aksjen ned 4,2 prosent til 128,20 kroner.

Meglerhuset ABG Sundal Collier økte inntektene i tredje kvartal og satt igjen med et resultat før skatt på nesten 60 millioner kroner. Aksjen åpnet med en oppgang på om lag 3 prosent, men ved lunsjtider har kursen falt tilbake til en nedgang på 1,3 prosent i løpet av dagen, til 6,80 kroner.

– Etter et kvartal som markerte selskapets 40-årsjubileum, er jeg svært glad for å kunne rapportere et av våre sterkeste tredje kvartal noensinne. Til tross for at dette vanligvis er en roligere periode, opplevde vi høy aktivitet i investeringsbanktransaksjoner, sier konsernsjef Jonas Ström.

– Vi har kursmål på 150 kroner på ett års sikt, men tror aksjen kan falle den neste måneden, sier analytiker i Sparebanken1 Markets, Christian Nygaard, til Finansavisen.