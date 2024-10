Meglerhuset ABG Sundal Collier økte inntektene i tredje kvartal og satt igjen med et resultat før skatt på nesten 60 millioner kroner. Aksjen åpnet med en oppgang på om lag 3 prosent, falt tilbake til en nedgang på 0,6 prosent i løpet av dagen, til 6,85 kroner.

– Etter et kvartal som markerte selskapets 40-årsjubileum, er jeg svært glad for å kunne rapportere et av våre sterkeste tredje kvartal noensinne. Til tross for at dette vanligvis er en roligere periode, opplevde vi høy aktivitet i investeringsbanktransaksjoner, sier konsernsjef Jonas Ström.

– Vi har kursmål på 150 kroner på ett års sikt, men tror aksjen kan falle den neste måneden, sier analytiker i Sparebanken1 Markets, Christian Nygaard, til Finansavisen.

Nel er nå den mest shortede aksjen i hele Norden med en shortandel på nesten 20 prosent. Selskapet la frem tall for tredje kvartal onsdag morgen. Aksjen endte ned 2,3 prosent til 4,19 kroner torsdag.

– Det er ingen hemmelighet at Nel er en aksje som har vært mye shortet over tid. Likevel synes jeg det er litt overraskende at den nå er den mest shortede aksjen i Norden, sa DNB Markets-analytiker Martin Huseby Karlsen til Finansavisen onsdag.

Kvartalstallene ble noe dårligere enn ventet.

– Det var langt dårligere på topplinjen enn ventet, langt dårligere bunnlinje enn ventet og en elendig ordreinngang, sa SEB-analytiker Anders Rosenlund til Finansavisen etter at Nel-tallene ble kjent.

Oljeprisen

Ved stengetid på Oslo Børs ble et fat nordsjøolje (Brent spot) omsatt til 74,04 dollar, ned 0,2 prosent. Brent-oljen med levering i desember ligger på 74,42 dollar, opp 0,3 prosent.

Equinor falt 0,04 prosent, Aker BP 0,2 prosent. Vår Energi endte dagen opp 0,2 prosent.