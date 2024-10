DNBs kjøp av Carnegie vil etter all sannsynlighet føre til store endringer for de ansatte i begge bankene. Analytiker Jan Erik Gjerland i ABG Sundal Collier mener det er svært viktig for DNBs del å bevare kompetansen i Carnegie.

«Historisk har banker vært veldig flinke til å ødelegge verdier som dette, så hvis DNB over tid kan snu dette til deres fordel uten å tape nøkkelansatte vil det være en stor bragd og gi verdi. Hvis ikke har de kastet bort mye og overbetalt for Carnegie», skriver Gjerland i en oppdatering til kundene mandag.

Samtidig mener han prisen på 12 milliarder svenske kroner er «fair» og skriver at DNB har forsøkt å bryte seg inn i det svenske markedet innen investment banking i flere år uten suksess.

Forvalter Leif Eriksrød i Alfred Berg er kunde av både DNB og Carnegie, og fondet eier samtidig aksjer for 3 milliarder kroner i DNB. Han påpeker noe av det samme.

– Det er to meglerhus vi har hatt god relasjon til. Det er to flinke som går sammen, så får vi håpe de bevarer kompetansen og at synergier ikke blir for viktig, sier Eriksrød til Finansavisen.

Han mener prisingen ser grei ut, men påpeker at man ikke har all info.

– Det er en relativt liten transaksjon opp mot DNBs størrelse, så det gir ikke store kursutslag, men det er positivt at de får et bedre fotavtrykk i nabolandet. DNB har hatt nordiske ambisjoner lenge og det setter fart på utviklingen. Det er tungt å starte fra scratch, sier Alfred Berg-forvalter Leif Eriksrød.

STORKUNDE: Leif Eriksrød i Alfred Berg er kunde av både DNB og Carnegie. Foto: Iván Kverme

Ser økt inntjening

Analytiker Jan Markus Karoliussen i SpareBank 1 Markets skriver i en oppdatering at transaksjonen vil styrke DNBs kapitallette virksomheter, øke inntjeningen fra meglerhus og forvaltning med rundt 22 prosent. I tillegg vil DNB styrke sin posisjon i det nordiske markedet.

Karoliussen tror oppkjøpet vil gjøre at DNBs årlige inntjening pr. aksje vil øke med rundt 2,6 prosent.