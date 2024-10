Dette vil påvirke Oslo Børs tirsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,2 prosent, eller innenfor intervallet [-0,2, 0,6] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at den amerikanske 10-årsrenten gjorde et lite hopp i går, noe som rammet de små og mellomstore selskapene hardt.

«Russell 2000, en indeks som hovedsakelig består av mindre selskaper, falt med 1,6 prosent. De fleste andre selskaper opplevde også nedgang som følge av renteoppgangen. Nvidia, derimot, steg ytterligere 3 prosent og ser nå ut til å kunne gjenerobre tronen som verdens mest verdifulle selskap», påpeker analytikeren.

Berntsen trekker også frem at gårsdagens nedtur på Wall Street, som i hovedsak var drevet av renteutviklingen, påvirket stemningen på de asiatiske børsene i natt.

«Den generelle stemningen er imidlertid fortsatt positiv. De fleste børsindeksene globalt har steget kraftig i år og ligger nær historiske toppnivåer», skriver han.

Asia

I Japan faller Nikkei 1,33 prosent, mens den bredere Topix-indeksen svekkes 1,00 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes derimot 0,53 prosent, CSI 300 er opp 0,47 prosent, og Hang Seng i Hongkong klatrer 0,52 prosent.

Nifty 50 i India klatrer marginale 0,10 prosent. Hyundai India har i dag første handelsdag etter en IPO på 3,3 milliarder dollar, tilsvarende drøyt 36 milliarder kroner. Det er den største i landet noensinne.

I Sør-Korea er Kospi ned 1,06 prosent, S&P/ASX 200-indeksen i Australia svekkes 1,51 prosent, og Straits Times i Singapore er ned 0,18 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er tirsdag morgen ned 0,40 prosent til 73,99 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 1,13 prosent til 69,76 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,92 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

På ukens første handelsdag endte industritunge Dow Jones ned 0,8 prosent til 42.931,66 poeng, og brede S&P 500 endte ned 0,18 prosent til 5.853,99 poeng. Teknologitunge Nasdaq endte til slutt opp 0,27 prosent til 18.540 poeng, etter å ha vaklet mellom grønt og rødt territorium gjennom handelen.

Nvidia steg 4,14 prosent til 143,71 dollar. Nvidia-aksjene må avslutte på 142,682 dollar for at selskapet skal oppnå en markedsverdi på 3,5 billioner dollar, skriver Marketwatch.

Tesla falt 0,84 prosent til 218,85 dollar. Onsdag etter New York-børsens stengetid legger selskapet frem tall for tredje kvartal. På forhånd er det ventet en omsetning på 25,4 milliarder dollar, og et driftsresultat på nesten to milliarder dollar.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen opp 0,3 prosent til 1.438,55 poeng mandag.

I morgentimene ble det kjent at DNB kjøper opp Carnegie Holding AB fra Altor og minoritetsaksjonærene for 12 milliarder svenske kroner, men det ga lite kursutslag på DNB-aksjen, som endte dagen opp 0,9 prosent til 223,80 kroner.