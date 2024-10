– Det er vanskelig å finne noe negativt i rapporten. Resultat før av- og nedskrivninger samt driftsresultat var bedre enn ventet, primært drevet av lavere kostnader, sier DNB-analytiker Steffen Evjen.

Equinor er opp 0,3 prosent til 268,00 kroner, og Aker BP stiger 0,2 prosent til 232,90 kroner.

Dobling fra forsikringsgigant

Gjensidige slo også forventningene, både på topp- og bunnlinjen. Sistnevnte steg til 2.212 millioner kroner, opp fra 1.115 millioner i fjor.

Selskapet forventer ikke at de klarer å levere på combined ratio-målet for 2024, men alle de finansielle målene for 2025 og 2026 opprettholdes.

Gjensidige stiger 0,4 prosent til 200,20 kroner.

Nel-støtte fra EU

Datterselskapet Nel Hydrogen Electrolyser får tildelt 135 millioner euro (1,6 milliard kroner) i støtte fra EUs innovasjonfond for industrialisering av neste generasjon trykksatt alkalisk teknologi.

Nel omsatte for 4,05 kroner før meldingen – intradag ned 3,4 prosent, men omsettes nå for 4,42 kroner, opp 5,3 prosent.

Tomra faller 1,1 prosent til 144,70 kroner etter sin kvartalsrapport. «En av børsens dyreste aksjer» økte inntektene med 6 prosent fra fjoråret, mens justert ebita økte 15 prosent. Det var imidlertid bedre enn ventet.

I rødt

Frontline faller 1,5 prosent til 236,00 kroner, Telenor faller 1,4 prosent til 129,80 kroner.

De store svingningene fortsetter for Aega, som mandag falt 63,8 prosent, etter at den fredag skjøt opp 289 prosent på en melding om at Svend Egil Larsen nå eier 5,03 prosent av selskapet. Tirsdag svekkes den ytterligere 14,0 prosent til 0,49 kroner.

Paratus Energy er ned 7,4 prosent til 49,60 kroner.