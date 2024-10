Oslo Børs åpnet opp onsdag, men har nå snudd ned.

Kl. 11.15l står hovedindeksen i 1.437,93, ned 0,49 prosent, og det er hittil i år omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

Opptur

Storebrand stiger 4,30 prosent til 126,20 kroner etter å ha knust forventningene til tredje kvartal med rekordtall. Aksjen har på det meste i dag vært omsatt for 128,20 kroner pr. aksje.

Selskapet satt igjen med 1,4 milliarder kroner på bunnlinjen, sammenlignet med forventninger om et resultat før skatt på 924 millioner kroner.

Siden nyttår har Storebrand-aksjen, som er av forvalter jan Patter Sisseners favoritter, steget 41,49 prosent.

Atea klatrer 6,69 prosent til 146,80 kroner etter sine tredje kvartalstall, som viste et driftsresultat på 307 millioner kroner, mot ventet 301 millioner. Selskapet starter også i dag et tilbakekjøpsprogram for inntil 120 millioner.

Schibsted melder onsdag morgen at de nå vil kvitte seg med noen av sine porteføljeselskaper, som blant andre Mittanbud og Prisjakt. Det sender A-aksjen opp 0,88 prosent til 343,00 kroner, mens B-aksjen styrkes 1,52 prosent til 320,00 kroner.

I rødt

Dagens nest mest omsatte aksje er DNB , som tirsdag endte i all-time-high etter en knallsterk kvartalsrapport. Onsdag faller imidlertid aksjen tilbake 3,13 prosent til 229,10 kroner.

Droneselskapet Nordic Unmanned har nå hyret inn Pareto for å gjennomføre en emisjon på 45 millioner kroner. Det skal være siste del av selskapets redningsaksjon, og selskapet satser nå på vekst gjennom 2025 og 2026.

Aksjen faller 14,61 prosent til 3,80 kroner.

Oljeprisen

Brent-oljen med november-levering er onsdag morgen ned 0,95 prosent til 75,33 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,96 prosent til 71,05 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,04 dollar fatet ved børsslutt i Oslo tirsdag.

– Med oljepriser som svinger fra oversolgt til overkjøpt territorium innen korte tidsrammer, kan det være utfordrende å opprettholde en posisjon på begge sider av markedet, sier Jim Ritterbusch i Ritterbusch and Associates til Reuters, ifølge TDN Direkt.

Equinor faller 0,48 prosent til 267,90 kroner, mens Aker BP er ned 0,73 prosent til 230,90 kroner. Vår Energi, som tirsdag steg 2,8 prosent etter en sterk kvartalsrapport, styrkes ytterligere 1,19 prosent til 36,46 kroner.