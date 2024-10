Saken oppdateres gjennom børsdagen.

Klokken 15.00 har både oljeprisen og Oslo Børs flatet ut. Hovedindeksen er nå opp 0,1 prosent til 1.451,43 poeng.

Nordsjøoljen med levering i desember er ned 0,1 prosent til 71,38 dollar pr. fat, mens den amerikanske WTI oljen er ned 0,04 prosent til 67,36 dollar fatet. Det skjer etter det største fallet på over to år mandag.

Ole-Rikard Hammer i Arctic Securities sier til Finansavisen at han mener bunnen i oljeprisen er nådd, mens Ole Hvalbye i SEB advarer mot å vedde på prisfall.

Les også Folketrygdfondet slo markedet Folketrygdfondet fikk en avkastning på 1,49 prosent i tredje kvartal og slo markedet både på aksjer og renter.

Equinor stiger 1,4 prosent til 275,35 kroner, mens Aker BP er opp 1,1 prosent til 227,60 kroner. For Vår Energi er oppgangen på 1,7 prosent til 35,04 kroner.

BlueNord har truffet blink med en letebrønn på dansk sokkel. Analytikere ser kjempeverdier og mener aksjekursen skal betydelig opp. Selskapet har hatt en vellykket boring av en letebrønn i nærheten av oljefeltet Harald på dansk sokkel. Aksjen stiger 4,1 prosent til 531,00 kroner.

Konkurs

Teco 2030 AS, som er heleid av det børsnoterte selskapet med samme navn, er konkurs. Gjelden er på over 200 millioner kroner. En ansatt i domstolen opplyser til Finansavisen at selskapet sendte tingretten en oppbudsbegjæring sent mandag.

Det børsnoterte morselskapet Teco 2023 stuper over 27 prosent til 0,36 kroner, på nyheten.

Thor Medical meldte tirsdag om at det er inngått en avtale med det radiofarmasøytiske selskapet Artbio. Avtalen omhandler levering av Thorium-228 fra Thor Medical til Artbio i løpet av de neste fem årene. Thor anslår at det vil gi det inntekter opp mot 200 millioner kroner, med muligheter for å øke til 400 millioner.