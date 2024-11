Rødt på Wall Street før viktige kvartalstall – chipaksjer straffes, mens Trump-aksje stupte

Onsdag endte Nasdaq ned 0,56 prosent til 18.607,93. Dow Jones falt 0,22 prosent til 42.141,54. S&P 500 falt 0,33 prosent til 5.813,93.

Den tiårige amerikanske statsobligasjonsrenten er på 4,30 prosent mens VIX-indeksen, også kalt fryktindeksen, steg 5 prosent til 20,35.

Det ble skapt 233.000 nye arbeidsplasser i privat sektor i USA i oktober, viser Automatic Data Processings (ADP) ferske nasjonale sysselsettingsrapport onsdag. Det er det høyeste antallet siden juli i fjor. Ifølge Trading Economics var det ventet en sysselsettingsvekst på bare 115.000.

Samtidig har det blitt kjent at USA hadde en annualisert BNP-vekst på 2,8 prosent i tredje kvartal, ned fra 3,0 prosent kvartalet før. Konsensus i forkant var på 3,0 prosent.

Pending home sales i USA økte med 7,4 prosent på månedsbasis i september, godt over forventningene på 1,3 prosent, Trading Economics.

– Nå er det ikke lenger sikkert at Fed kutter renten neste torsdag. Jeg venter i sum fortsatt et rentekutt, men nå må det prises inn en liten risiko for at kuttet ikke kommer. Det er ikke en «done deal», sier sjeføkonom Marius Gonsholt Hov i Handelsbanken Capital Markets, til Finansavisen.

The Magnificent Seven

Kvartalsesongen dominerer nyhetsbildet i uken før det amerikanske presidentvalget. Onsdag legger teknologigantene Microsoft og Meta frem sine kvartalstall, mens på torsdag er det Apple og Amazon som skal testes.

Tirsdag la Alphabet frem sterke tall for tredje kvartal. Google-eieren hadde en omsetning på 88,27 milliarder dollar og fikk et resultat på 2,12 dollar pr. aksje. Analytikerne ventet på forhånd en omsetning på 86,3 milliarder dollar og et resultat på 1,85 dollar pr. aksje. Inntektene fra skytjenesten drar lasset, med inntekter på 11,35 milliarder dollar, mot ventet 10,88 milliarder dollar. Aksjen viste styrke i åpningsminuttene og steg 7 prosent, men modererte ned og endte dagen med en oppgang på 2,7 prosent.