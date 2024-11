Rødt på Oslo Børs – både knask og knep fra Aker-selskaper

Sist oppdatert 13:51

Hovedindeksen på Oslo Børs er ned 1,3 prosent til 1.430,27 poeng. Så langt er det omsatt for 2,2 milliarder kroner.

Brent -olje for levering i desember er opp 0,9 prosent til 73,17 dollar fatet etter å ha steget 2 prosent i går. OPEC-kilder meldte i går at oljekartellet muligens skal utsette produksjonsøkningen fra desember med en måned eller mer. Det var også et overraskende fall i amerikanske oljelagre, særlig bensin skilte seg ut: «Etterspørselen er sterkere enn forventet», sier Toshitaka Tazawa, analytiker hos Fujitomi Securities, til Reuters.

Utbytte(r)

Etter stengetid onsdag meldte Aker Solutions at styret foreslår et ekstraordinært kontantutbytte på 21,00 kroner pr. aksje.

Torsdag morgen leverte selskapet tall for tredje kvartal, som viser et driftsresultat på 900 millioner, opp fra 36 millioner samme periode i fjor. Justert resultat per aksje havnet på 1,7 kroner, mens Bloomberg-konsensus ventet 1,58 kroner.

Aker Solutions steg 5,8 prosent på onsdag og er i dag opp 13,5 prosent til 52,20 kroner.

På den andre siden er Aker Carbon Capture preget av hva som vil skje med de 4,5 milliardene selskapet sitter på etter salget til SLB. I kvartalsrapporten kommuniseres det at styret ikke har bestemt seg, men det loves en konklusjon innen første kvartal 2025.