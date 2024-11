Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Analytikeren påpeker i sin morgenrapport at investorene samlet sett, forholdt seg relativt rolige mandag, dagen før valget mellom Harris og Trump skal avholdes.

«Hvorvidt Harris eller Trump blir den neste amerikanske presidenten er kanskje ikke så avgjørende for USA på lang sikt, men på kort sikt kan forskjellene bli større gitt forskjellene i skattepolitikkene til partiene de representerer», skriver han.

Berntsen trekker også frem at pilene på de asiatiske børsene pekte oppover tirsdag, noe som gir håp om drahjelp fra den regionen i dag.

«Det var de kinesiske aksjene som ledet an, fulgt av de japanske. Hang Seng-indeksen i Hong Kong har nå inntatt ledelsen blant de store børsindeksene i 2024 med en oppgang på over 22 prosent. På andreplass ligger Nasdaq-indeksen i USA, med en økning på 21 prosent», skriver han.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia. Alles øyner er nå rettet mot kveldens presidentvalg i USA.

I Japan, hvor markedene var stengt mandag, stiger Nikkei 1,40 prosent, mens den bredere Topix-indeksen klatrer 0,91 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 2,08 prosent, og CSI 300 er opp 2,29 prosent. Hang Seng i Hongkong legger på seg 1,46 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er tirsdag morgen ned 0,05 prosent til 75,04 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,04 prosent til 71,44 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 75,10 dollar fatet ved børsslutt i Oslo mandag.

Wall Street

Det var bred nedgang på New York-børsen dagen før valgdagen. Nasdaq endte ned 0,33 prosent, Dow Jones stengte ned 0,61 prosent mens S&P 500 avsluttet dagen 0,28 prosent i minus.

Fredag falt Trump Media & Technology Group 13,5 prosent. Mandag hoppet aksjen tilbake 12,4 prosent til 34,34 dollar. I forrige uke ble aksjen omsatt på nivåer over 50 dollar.

I tillegg til valget forbereder Wall Street seg også på den siste renteavgjørelsen fra Federal Reserve på torsdag. Ifølge FedWatch-verktøyet til CME Group, priser markedet inn en 98 prosent sannsynlighet for rentekutt på 0,25 prosentpoeng ved slutten av sentralbankens møte. Dette vil følge etter et rentekutt på 0,5 prosentpoeng fra sentralbanken i september.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs lå lenge an til en grønn ukestart, men fra klokken 13 begynte hovedindeksen å falle. Det gjorde den resten av dagen, og endte med en nedgang på 0,5 prosent, til 1.426 poeng.

Etter Aker Horizons la frem kvartalstall på fredag var Clarksons Securities på mandag ute med en ny analyse. Der ble Røkke-selskapet slaktet. Mandag falt Aker Horizons-aksjen med 12,9 prosent, til 2,02 kroner pr. aksje.

Shelf Drilling meldte mandag om to kontraktsforlengelser for de to jackup-riggene «Shelf Drilling Chaophraya» og «Shelf Drilling Krathong» med Chevron Thailand. Shelf-aksjen steg 5,2 prosent. Så langt i år har den falt over 47 prosent.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.:

Bakkafrost: Kl. 06.00, Hotel Continental kl. 08.00, webcast