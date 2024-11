Hovedindeksen på Oslo Børs ligger ved lunsj opp 0,8 prosent til 1.425,94 poeng etter at en rekke selskaper lagt frem tall for tredje kvartal.

Faller

Et av de mange selskapene som la frem sin kvartalsrapport var Rec Silicon, som faller 25 prosent ved lunsjtid til 5,38 kroner pr. aksje. Selskapet endte kvartalet med et et ebitda-tap på 42,7 millioner dollar, som hovedsakelig skyldes lavere salg og produksjon som følge av en planlagt vedlikeholdsstans ved Butte-anlegget.

Aksjen som faller mest torsdag, er imidlertid XXL . Selskapet la frem skuffende tall på onsdag, og selskapet meldte samtidig at det må hente penger ved en emisjon med rabatt på hele 77 prosent. Om emisjonen ikke godkjennes, skal et kriseselskap opprettes. Aksjen ligger ved lunsj ned 56,3 prosent til 14,98 kroner.

Oljeserviceselskapet Odfjell Technology , spunnet ut fra Odfjell Drilling, mer enn halverte bunnlinjen i tredje kvartal. Selskapet oppjusterer imidlertid utbyttet, og vil utbetale totalt 60 millioner kroner. Torsdag ligger aksjen ned 6,8 prosent til 48,20 kroner.

Pexip fikk i tredje kvartal en justert EBITDA på 18 millioner kroner. Det var langt under ventede 26 millioner dollar. Etter noen timers handel omsettes aksjen for 41,90 kroner, ned 1,2 prosent.