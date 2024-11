Dette vil påvirke Oslo Børs torsdag

Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,4 prosent, eller innenfor intervallet [0, 0,8] prosent.

Analytikeren trekker i sin morgenrapport frem at de store børsindeksene i USA utviklet seg i ulike retninger onsdag, men at de samlede bevegelsene var små.

«Dow Jones Industrial Average (DJIA), som nylig inkluderte chip-giganten Nvidia blant sine 30 utvalgte selskaper, klarte seg best med en oppgang på 0,1 prosent. S&P 500 endte uendret, mens Nasdaq-indeksen falt med 0,3 prosent», skriver han.

Berntsen skriver videre at investorene i Asia, i likhet med sine amerikanske og europeiske kolleger, holdt seg avventende i nattens handel.

«Det er naturlig å anta at flere nå venter på neste ukes viktige kvartalsrapport fra Nvidia – verdens mest verdifulle selskap. Denne rapporten kan potensielt påvirke verdens finansmarkeder i den ene eller andre retningen på kort sikt», påpeker han.

Asia

Det er blandet stemning på børsene i Asia torsdag morgen, etter at ferske inflasjonstall fra USA i går forsterket forventningene om at Fed vil kutte renten igjen.

I Japan faller Nikkei 0,16 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,20 prosent. Japanske yen styrker seg litt mot amerikanske dollar til 155,36, etter å ha bikket under 155 over natten, noe som er det laveste nivået på fire måneder.

Shanghai Composite i Kina svekkes 0,71 prosent, og CSI 300 er ned 0,75 prosent.

Hang Seng i Hongkong går tilbake 1,37 prosent. Hongkongs markeder forble åpne, selv om myndighetene utstedte et tyfon-varsel. Det er første gang byen dette skjer etter at byen endret reglene for å tillate handel i ekstremvær.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er torsdag morgen ned 0,64 prosent til 71,82 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,60 prosent til 68,02 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 70,97 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

Det var store svingninger rett før børsens stengetid onsdag, men sentimentet endte blandet for hovedindeksene på Wall Street.

Teknologiindeksen Nasdaq falt 0,26 prosent og endte i 19.230,74. Industritunge Dow Jones steg 0,11 prosent til 43.958,19, mens brede S&P 500 steg 0,02 prosent til 5.985,39.

Spotify steg 11,4 prosent etter selskapets kvartalspresentasjon. I tredje kvartal hadde Spotify rundt 640 millioner månedlige aktive brukere, opp 11 prosent fra året før. Ifølge CNBC var det ventet 639 millioner aktive brukere i perioden.

Trump Media falt ytterligere fra gårsdagen og endte ned 5,1 prosent onsdag etter tirsdagens nedgang på 8,8 prosent.

Oslo Børs

Onsdag falt hovedindeksen på Oslo Børs 0,6 prosent før den sluttet på 1.402,42 poeng.