Nifty 50 i India faller torsdag morgen 0,88 prosent, og alles øyner er nå rettet mot milliardæren Gautam Adani.

Styrelederen i indiske Adani Group er nå sammen med flere andre tiltalt i en domstol i New York for massive bestikkelser og svindel. Ifølge CNBC skal de tiltalte ha bestukket myndighetspersoner i India for mer enn 250 millioner dollar, tilsvarende 2,8 milliarder kroner, for å sikre seg solenergikontrakter verdt mer enn 2 milliarder dollar.

I Japan faller nå Nikkei 0,79 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,43 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer marginale 0,07 prosent, mens CSI 300 er ned 0,03 prosent, og Hang Seng i Hongkong svekkes 0,20 prosent.

Les hele Asia-oppdateringen her.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er onsdag morgen opp 0,19 prosent til 72,95 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,20 prosent til 68,89 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,40 dollar fatet ved børsslutt i Oslo onsdag.

Wall Street

De toneangivende indeksene på New York børsen endte blandet i vente på kveldens kvartalsrapport fra Nvidia. Nasdaq-indeksen falt 0,25 prosent. Dow Jones steg 0,3 prosent, mens S&P 500 endte uendret.

Target falt over 21,37 prosent etter at selskapet la frem tall som bommet på analytikernes forventninger. Selskapet nedjusterte også guidingen. Resultatet per aksje i tredje kvartal endte på 1,85 dollar, ned fra 2,10 dollar pr. aksje året før. Her var konsensus 2,30 dollar pr. aksje.

Nvidia rapporterte etter stengetid resultater som overgikk forventningene for både topplinje og bunnlinje, samtidig som de leverte en sterke forventninger til fjerde kvartal. Til tross for de solide tallene falt aksjen likevel rundt 3 prosent i etterhandelen.

Les hele Wall Street-oppdateringen her.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs steg 0,6 prosent til 1.452 poeng på onsdag.

Oljeserviceaksjen TGS meldte onsdag om to nye kontrakter – én i India og én i Europa – som sendte aksjen opp 3,6 prosent.

Så langt i år har Norske Skog-aksjen rast over 40 prosent på børsen. Onsdag kom imidlertid som et lite lyspunkt for aksjonærene, da kursen steg 8,8 prosent. Det ble ikke registrert noen nyheter om selskapet.

Etter tirsdagens krisedag, da Norwegian Block Exchange-aksjen raste 26,2 prosent, steg NBX-aksjen 18,5 prosent på onsdag. Selskapet meldte mandag kveld at de ønsker å hente 17 millioner kroner til en kurs på 0,27 kroner, tilsvarende en rabatt på 50 prosent fra mandagens sluttkurs.

Les hele børsoppdateringen her.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.:

Envipco: Kl. 07.00, webcast kl. 08.00

Huddlestock Fintech: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Subsea 7: Kl. 08.00, webcast/tlf kl. 12.00

Argeo: Webcast kl. 11.00

Cool Company: Webcast/tlf kl. 14.30