Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,7 prosent, eller innenfor intervallet [0,3, 1,1] prosent.

Han trekker frem at det meste har handlet om Nvidia de siste dagene, gitt den sentrale rollen selskapet spiller i verdensøkonomien når det gjelder AI og kunstig intelligens. I går var det ifølge analytikeren derimot var det Alphabet, eller Google, som var i fokus.

«Alphabets dominerende posisjon innenfor søk er ifølge amerikanske myndigheter ødeleggende for markedet og dermed for forbrukerne. Det amerikanske justisdepartementet foreslår omfattende tiltak overfor Google, inkludert krav om å selge Chrome-nettleseren og potensielt Android-operativsystemet, samt å dele søkedata med konkurrenter for å fremme konkurranse. Google advarer om at slike tiltak kan skade både forbrukere og bedrifter», skriver analytikeren.

Berntsen trekker også frem at gårsdagens opptur på Wall Street trigget investorene i Asia i natt.

«November måned nærmer seg slutten, med kun én uke igjen. Historisk sett har november vært årets beste og mest stabile måned. I år har dette imidlertid ikke vært tilfelle. Det er nærliggende å vektlegge utfallet av det amerikanske presidentvalget i denne sammenhengen. Hvorvidt de langsiktige konsekvensene av et Trump-ledet USA vil utgjøre en vesentlig forskjell for verdens børser, er en annen diskusjon», skriver han.

Asia

Japan stiger Nikkei 0,84 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er opp 0,65 prosent.

Fredag har det tikket inn ferske inflasjonstall fra Japan. De viser at konsumprisindeksen (KPI) i landet steg 2,3 prosent på årsbasis i oktober, sammenlignet med 2,5 prosent måneden før.

Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) var også opp 2,3 prosent, mot en oppgang på 2,4 prosent i september. Analytikerne hadde på forhånd forventninger om en kjerneinflasjon på 2,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina svekkes 1,72 prosent, CSI 300 er ned 1,69 prosent, og Hang Seng i Hongkong faller 1,69 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er fredag morgen ned 0,01 prosent til 74,22 dollar fatet, mens WTI-oljen faller 0,09 prosent til 70,16 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

Torsdag endte den brede S&P 500-indeksen opp 0,53 prosent til 5.948,70. Industritunge Dow Jones steg 1,06 prosent til 43.867,98. Teknologiindeksen Nasdaq endte opp 0,03 prosent til 18.972,42.

Etter stengetid på de amerikanske børsene i går kveld la Nvidia frem tall for tredje kvartal. AI-giganten rapporterte resultater som overgikk forventningene for både topplinje og bunnlinje, samtidig som de leverte en sterke forventninger til fjerde kvartal. Til tross for de solide tallene falt aksjen imidlertid rundt 3 prosent i etterhandelen. Aksjen steg 0,53 prosent torsdag.

AI-selskapet Snowflake steg 32,71 prosent etter å ha lagt frem tall som slo analytikernes forventninger. Selskapet la også frem en sterkere guiding enn det som var ventet på forhånd.

Les hele USA-oppdateringen her.

Oslo Børs

Oslo Børs endte torsdag opp 0,87 prosent til 1.464,83, etter en oppgang på 0,6 prosent onsdag. Det er den høyeste sluttnoteringen noensinne. På det høyeste var hovedindeksen oppe i 1.465,91, en hårsbredd unna intradag all-time high på 1.467,37.

Equinor steg 2,7 prosent til 277,50 kroner. Mens Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen sier man bør ri momentet i aksjen , mener John Olaisen i ABG Sundal Collier at Equinors nedbemanning i fornybarvirksomheten med 20 prosent er et tegn på kommende kurstrigger.

For de to John Fredriksen-rederiene Frontline og Golden Ocean Group ble det en tyngre torsdag, med kursfall på henholdsvis 3,3 og 6,2 prosent, til 217,30 og 123,20 kroner. Frontline falt på rapporter om lavere VLCC-rater fra Midtøsten til Kina, mens Golden Ocean ble nedgradert av både Pareto Securities og Carnegie.