Ny rekord på Oslo Børs: Helseraketter til himmels – Equinor opp på fornybar-kutt

Oslo Børs endte torsdag opp 0,87 prosent til 1.464,83, etter en oppgang på 0,6 prosent onsdag. Det er den høyeste sluttnoteringen noensinne.

På det høyeste var hovedindeksen oppe i 1.465,91, en hårsbredd unna intradag all-time high på 1.467,37.

Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på 6,1 milliarder kroner.

Januar-kontrakten for Brent-oljen var opp 1,5 prosent til 73,87 dollar fatet ved børsslutt, mot 73,40 dollar pr. fat på samme tid onsdag. WTI-oljen steg 1,6 prosent til 69,83 dollar pr. fat. De europeiske gassprisene (EU Dutch TTF) var opp 4,0 prosent til 48,45 euro pr. megawattime.

Equinor steg 2,7 prosent til 277,50 kroner. Mens Pareto-analytiker Tom Erik Kristiansen sier man bør ri momentet i aksjen , mener John Olaisen i ABG Sundal Collier at Equinors nedbemanning i fornybarvirksomheten med 20 prosent er et tegn på kommende kurstrigger.

Les også Equinor nedbemanner: Kutter 250 årsverk Equinors fornybardel skal justere aktivitetsnivået og selge seg ut av fire land. Samtidig ryker 20 prosent av bemanningen.

Vår Energi steg 2,7 prosent til 37,52 kroner, og Aker BP steg 1,5 prosent til 233,20 kroner.

DOF Group steg 1,7 prosent på høy omsetning, Norsk Hydro steg 0,1 prosent, og DNB steg 0,9 prosent.

Kongsberg Gruppen meldte om signeringen av en 12-milliarderskontrakt med nederlandske myndigheter, for levering av luftvernssystemer. Aksjen steg 2,7 prosent til 1.273,00 kroner.

Les også DNB skal bli enda mer lønnsomme DNB hadde tidligere mål om egenkapitalavkastning på over 13 prosent. Nå er målet blitt oppjustert til over 14 prosent. – En krevende målsetning, skriver Hans Rettedal Christiansen.

Subseaentreprenøren Subsea 7 la frem tredjekvartalstall som var bedre enn ventet, men i 2025-guidingen var inntektsutsiktene noe lavere enn ventet. Aksjen endte opp 1,0 prosent til 185,00 kroner.

For de to John Fredriksen-rederiene Frontline og Golden Ocean Group ble det en tyngre torsdag, med kursfall på henholdsvis 3,3 og 6,2 prosent, til 217,30 og 123,20 kroner. Frontline falt på rapporter om lavere VLCC-rater fra Midtøsten til Kina, mens Golden Ocean ble nedgradert av både Pareto Securities og Carnegie. Pareto gikk fra «kjøp» til «hold» og kuttet kursmålet fra 166 til 138 kroner, og mener forventningene for 2025 er for høye.

LNG-rederiet Cool Company falt 12,9 prosent til 102,20 kroner. Rederiet meldte om kraftig resultatfall i tredje kvartal , dessuten var utbyttet godt under forventningene, ifølge DNB Markets.

Les også Sissener gjør oljetrade Jan Petter Sissener kjøper i en tungvekter og selger i en annen. – Betydelig oppside og leverer 13-14 prosent direkteavkastning, jeg er ikke grådigere, sier han.

Tomra-konkurrent og analytikerfavoritt Envipco sviktet med sine tredjekvartalstall, og aksjen endte ned 5,3 prosent til 54,00 kroner. Tross omsetningsvekst på 9 prosent, krympet driftsoverskuddet fra 2,2 millioner til bare 61.000 euro.

Helseaksjer utmerket seg i toppen av torsdagens vinnerliste, uten at det var kommet noen store nyheter rundt selskapene. BerGenBio, som onsdag sant nok meldte om ansettelsen av Olav Hellebø som ny sjef, steg aller mest – 29,4 prosent til 10,37 kroner. Thor Medical steg 24,4 prosent til 2,94 kroner.

Golden Energy Offshore Services stupte 24,7 prosent til 17,25 kroner etter en ny analyse fra Clarksons Securities, som tror offshorerederiet vil havne i gjeldstrøbbel og anbefaler å selge aksjen.

Boligriggselskapet Prosafe fortsatte fallet med 23,1 prosent til 9,00 kroner, og er nå ned over 50 prosent på en uke. På det laveste torsdag var aksjen nede i 7,80 kroner, som er ny all-time low. Onsdag kuttet Carnegie kursmålet kraftig – fra 40 til 10 kroner. I forrige uke, i forbindelse med fremleggelsen av tredjekvartalstall, varslet Prosafe at selskapet skal refinansiere og at det vil ha behov for rundt 400 millioner dollar.