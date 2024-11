Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at det ikke var handel på Wall Street torsdag på grunn av Thanksgiving.

«Handelen åpner imidlertid igjen i dag, men bare for en halv dag. November måned nærmer seg nå slutten og ser ut til å bli den beste på lang tid, spesielt for investorer i amerikanske selskaper. Oppgangen har i stor grad vært drevet av forventninger knyttet til skattepolitikk. Republikansk valgseier tidligere denne måneden antas å føre til skattelettelser for bedrifter og færre reguleringer», skriver analytikeren.

Berntsen trekker også frem at de kinesiske aksjene nok en gang viste vei i Asia.

«Indikasjoner på bedring i landets viktigste sektor – eiendomssektoren – har skapt fornyet optimisme blant investorene i verdens nest største økonomi. Det er naturlig å anta at dette kan påvirke de europeiske børsene positivt i dag, inkludert de nordiske», skriver han.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,34 prosent, mens den bredere Topix-indeksen er ned 0,10 prosent.

Ferske inflasjonstall fra den japanske hovedstaden Tokyo viser at konsumprisene steg 2,6 prosent i november, mot 1,8 prosent måneden før. Kjerneinflasjonen (KPI-JAE) endte på 2,2 prosent.

Shanghai Composite i Kina styrkes 1,41 prosent, CSI 300 klatrer 1,88 prosent, og Hang Seng i Hongkong er opp 0,92 prosent.

Ifølge CNBC viser en Reuters-måling at kineserne nå venter at boligprisene vil falle i et svakere tempo i år og neste år, for så å stabilisere seg i 2026, ettersom myndighetenes stimuli begynner å tre i kraft.

Oljeprisen

Brent-oljen med desember-levering er fredag morgen opp 0,03 prosent til 73,30 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,01 prosent til 69,11 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 72,90 dollar fatet ved børsslutt i Oslo torsdag.

Wall Street

De amerikanske markedene var torsdag stengt som følge av Thanksgiving.

Oslo Børs

Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen helt uendret fra dagen før på 1.456,97 poeng torsdag.

Storeier Arne Fredly og Arild Christoffersen har bedt om en ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive med mål om å få på plass et nytt styre og nye medlemmer i nominasjonskomiteen. Aksjen endte opp 3,5 prosent til 1,43 kroner torsdag.

Belships steg 7,6 prosent til 18,66 kroner. Tidligere denne uken meldte storeier, Egersund-reder og investor Frode Teigen, er åpen for å selge sin majoritetspost, seks år etter at han kom inn som storaksjonær. – For selskapet er det «business as usual», sa Belships-sjef Lars Christian Skarsgård til Finansavisen.

Dette skjer i dag:

Resultat pr. 3. kv.:

Paratus Energy Services: Kl. 07.00, webcast kl. 15.00

Elliptic Laboratories: Webcast kl. 08.00

Norse Atlantic: Hos SpareBank 1 Markets kl. 09.00, webcast

Aega, Bewi Invest, Boa Offshore, Hurtigruten Group, Interoil Exploration and Prod., Momox Holding, RomReal, Trym, Waste Plastic Upcycling

Resultat pr. 2. kv.:

Refuels: Kl. 07.00, webcast kl. 10.00

Makro: