Hovedindeksen på Oslo Børs endte dagen helt uendret fra dagen før på 1.456,97 poeng torsdag.

Oppgang

Storeier Arne Fredly og Arild Christoffersen har bedt om en ekstraordinær generalforsamling i Kongsberg Automotive med mål om å få på plass et nytt styre og nye medlemmer i nominasjonskomiteen. Aksjen endte opp 3,5 prosent til 1,43 kroner torsdag.

Belships endte dagen opp 7,6 prosent til 18,66 kroner. Tidligere denne uken meldte storeier, Egersund-reder og investor Frode Teigen, er åpen for å selge sin majoritetspost, seks år etter at han kom inn som storaksjonær. – For selskapet er det «business as usual», sa Belships-sjef Lars Christian Skarsgård til Finansavisen.

Den svært volatile Thor Medical-aksjen fortsatte oppgangen, og endte dagen opp 15,6 prosent til 4,09 kroner.

Solstad Offshore steg 1,7 prosent til 41,20 kroner. Tidligere på dagen ble det kjent at SpareBank 1 Markets har tatt opp dekning av aksjen med en kjøpsanbefaling og et kursmål på 56 kroner.

DNB Markets har tatt opp dekning av Sea1 Offshore, som endte opp 4,8 prosent til 29,35 kroner. DNB har satt et kursmål på 42 kroner, og derfor også en klar kjøpsanbefaling.

Havila Kystruten lå an til en solid oppgang men endte opp rolige 0,2 prosent til 0,64 kroner etter at selskapet la frem tall for tredje kvartal onsdag kveld. Selskapet kunne kunne vise til solide inntekter for årets tredje kvartal, opp til 464 millioner kroner fra 226 millioner. Justert for økningen i antall skip representerer dette en vekst på 62 prosent.