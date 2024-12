Oslo Børs åpnet opp mandag morgen.

Kl. 10.45 står hovedindeksen i 1.456,60, opp 0,48 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,1 milliarder kroner.

Opptur

Lokotech Group-datter Lokotech AS har signert en rammeavtale for forhåndsbestilling av selskapets proprietære Scrypt-minere med en privat operatør i USA. Det kan gi mulige bruttoinntekter på 2-5 millioner dollar, og aksjen styrkes 15,15 prosent til 1,52 kroner.

Avance Gas stiger 1,54 prosent til 118,40 kroner, men har på det meste i dag vært omsatt for 123,20 kroner. Aksjen noteres i morgen eks. utbytte på 3,50 dollar.

Det John Fredriksen-dominerte rederiet meldte i helgen at de nå har fullført den syvende VLGC-leveransen til BW LPG. Tilbake i august ble det kjent at Avance Gas solgte 12 skip til BW LPG for over 11 milliarder kroner.

Fredag endte XXL opp 26,9 prosent, etter at det ble kjent at Frasers Group vil legge frem et betinget bud på 10 kroner pr. aksje. Mandag stiger aksjen ytterligere 4,41 prosent til 10,60 kroner.

Budet indikerer en premie på 2 kroner og 25 prosent fra torsdagens sluttkurs på 8,00 kroner, men flere aksjonærer mener at budet er for lavt.

– Budet kan best beskrives som en fornærmelse eller ran på lyse dagen, sier XXL-aksjonær Adriano Capoferro til Finansavisen.

Børsnoteres

Moreld tar nå sikte på en børsnotering innen jul, og gjennomfører en rettet emisjon av 64,55 millioner nye aksjer til en kurs på 13,95 kroner. Det vil gi et bruttoproveny på ca. 900 millioner kroner.

I tillegg til dette kan det ved overtildelinger deles ut opptil ytterligere 7,2 millioner aksjer i selskapet, noe som vil gi en total transaksjonsstørrelse på omtrent én milliard kroner.

Oljeprisen

Equinor stiger 2,11 prosent til 265,70 kroner. Tungvekteren meldte i dag at de casher inn 22 milliarder kroner etter salg av oppstrømsvirksomheten i Aserbajdsjan og Nigeria.

JP Morgan har oppjustert Equinor-aksjen fra underweight til overweight, og løfter samtidig sitt kursmål på aksjen fra 240 til 330 kroner.

Aker BP klatrer 2,69 prosent til 225,50 kroner, mens Vår Energi er opp 1,09 prosent til 35,12 kroner.

DNO styrkes 1,99 prosent til 9,99 kroner etter at de i morges meldte at Trym-feltet er tilbake i produksjon etter å ha vært nedstengt i fem år.

Brent-oljen med januar-levering er mandag morgen opp 1,12 prosent til 71,92 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 1,28 prosent til 68,06 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 70,75 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.