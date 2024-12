Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,1 prosent, eller innenfor intervallet [-0,3, 0,5] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport at Nasdaq-indeksen, som startet året solid, ser ut til å avslutte i samme stil.

«Den teknologitunge indeksen er opp over 30 prosent i 20241. S&P 500, Dow Jones-indeksen og Russell 2000 har gjort det bra i inneværende år, men må nok en gang se seg slått av førstnevnte», skriver analytikeren.

«Uttrykket «As January goes, so goes the rest of the year» refererer til teorien om at aksjemarkedets utvikling i januar kan indikere hvordan resten av året vil gå. Historiske data viser at det ofte er en korrelasjon mellom markedsretningen i januar og året som helhet, men dette er ikke en garanti. Selv om en positiv januar kan signalisere et sterkt år og en negativ januar et svakere år, er sammenhengen korrelativ, ikke kausal. Det vil si at denne teorien er interessant, men bør ikke alene styre investeringsbeslutninger», fortsetter han.

Berntsen trekker også frem at de asiatiske børsene startet for øvrig uken på den negative siden.

«Deler av dette skyldes «svake» kinesiske nøkkeltall. Hvorvidt myndighetene i landet klarer å snu den negative trenden i 2025, er et av de store spørsmålene i disse dager. Prosessen for å bringe vekstimpulsene tilbake i verdens nest største økonomi er for øvrig godt i gang. Med andre ord ligger det i kortene at stimulanstiltakene vil øke i styrke fremover», skriver han.

Asia

Det er bredt fall på børsene i Asia mandag morgen. Senere denne uken legger både Bank of Japan og Peoples Bank of China frem sine rentebeslutninger.

I Japan faller Nikkei 0,10 prosent, og den bredere Topix-indeksen svekkes 0,30 prosent

Shanghai Composite i Kina klatrer derimot 0,08 prosent, mens CSI 300 er ned 0,40 prosent, og Hang Seng i Hongkong går tilbake 0,62 prosent.

Kineserne har mandag lagt frem en rekke nøkkeltall. Industriproduksjonen endte på årsbasis i november på 5,4 prosent, mens det på forhånd var ventet en oppgang på 5,3 prosent.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er mandag morgen ned 0,48 prosent til 74,13 dollar fatet, mens WTI-oljen svekkes 0,65 prosent til 70,83 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,91 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Nasdaq endte Luciadagen opp 0,11 prosent til 19.926,72. Dow Jones falt 0,20 prosent til 43.828,06 S&P 500 endte flatt på 6.051,08.

Dow Jones har dermed falt for syvende dag på rad. Man må tilbake til 2020 for å finne sist det skjedde, skriver CNBC.

Det er fredag den 13., og ulykke spredde seg hos teknologikjempene. Fem av de syv Magnificent 7-aksjene endte ned fredag, ledet av Nvidia som ramlet 2,3 prosent.

Tesla ga imidlertid gass, og la på seg 4,3 prosent. Det skyldes trolig at kommende president Donald Trump vil skrote en lovgivning som krever rapportering av bilulykker.

Oslo Børs

Det var en rolig dag for Hovedindeksen på Oslo Børs, som holdt seg mellom negative 0,4 prosent og positive 0,1 prosent gjennom dagen, før den endte ned 0,18 prosent til 1.445,87 poeng.

XXL meldte på morgenkvisten at det er usannsynlig at Frasers-budet på 10 kroner går gjennom, og at styret foretrekker den opprinnelige kapitalinnhentingsplanen. Aksjen var ned 10,3 prosent i åpningsminuttene, men etter en voldsom snuoperasjon endte XXL-aksjen opp 53,7 prosent til 15,42 kroner.