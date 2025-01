Roger Berntsen i Nordnet tror Oslo Børs åpner opp 0,3 prosent, eller innenfor intervallet [-0,1, 0,7] prosent.

Han skriver i sin morgenrapport frem at gevinstsikring preget de amerikanske børsene fredag, men at nedturen ikke var nok til å hindre en ny oppgang for uken som helhet.

Analytikeren trekker også frem at de asiatiske børsene gikk i ulike retninger mandag.

«Dermed er det liten drahjelp å få fra den regionen i dag. Gitt at mange investorer har lukket sine «bøker» for 2024 var handelsvolomene også mindre enn normalt», påpeker Berntsen.

Asia

I Japan faller Nikkei 0,87 prosent, og den bredere Topix-indeksen er ned 0,62 prosent.

Shanghai Composite i Kina klatrer marginale 0,07 prosent, CSI 300 er opp 0,30 prosent, mens Hang Seng i Hongkong svekkes 0,30 prosent.

Kospi i Sør-Korea stiger 0,32 prosent. Søndag kjørte et Jeju Air-fly utfor rullebanen under landing på Muan internasjonale lufthavn sørvest i Sør-Korea, krasjet i en barriere og tok fyr. Ulykken krevde 179 menneskeliv. Jeju Air-aksjen er ned 8,77 prosent til rekordlav kurs, og også flere andre flyaksjer i landet var volatile.

Oljeprisen

Brent-oljen med februar-levering er mandag morgen opp 0,12 prosent til 74,26 dollar fatet, mens WTI-oljen stiger 0,10 prosent til 70,67 dollar fatet.

Til sammenligning ble et fat nordsjøolje omsatt for 73,87 dollar fatet ved børsslutt i Oslo fredag.

Wall Street

Det var fredag rødt på Wall Street. Samleindeksen S&P 500 falt 1,1 prosent til 5.970 poeng, Nasdaq endte ned 1,5 prosent til 19.722 poeng, mens Dow Jones falt 0,8 prosent til 42.992 poeng.

Til tross for en tilbakegang for nøkkelindeksene har de levert sterk oppgang i løpet av året så langt. S&P500 har steget mer enn 25 prosent hittil i år, mens Nasdaq er opp 31 prosent.

Det meste av fredagens fall var sentrert rundt teknologi aksjer, hvor børskjemper som Nvidia og Tesla falt tungt. Nasdaq-indeksen ble dagens tapende indeks med et fall på nær to prosent etter et negativt sentiment hos investorene. Blant de såkalte «Magnificent 7»-aksjene falt samtlige.

Nvidia endte ned 2 prosent og Tesla falt hele 5 prosent.

Oslo Børs

Hovedindeksen ved Oslo Børs steg fredag 1,21 prosent til 1.425,10. Omsetningen av aksjer og egenkapitalbevis var på bare 3,5 milliarder kroner. Oslo Børs er nå opp 9,1 prosent hittil i 2024.