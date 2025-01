Oslo Børs ligger an til sin beste start på et år på 12 år. Hovedindeksen er i 15-tiden opp rundt 2,2 prosent. Vi må helt tilbake til 2013 for å finne en bedre start på et år, da Oslo Børs innledet året med 2,34 prosents oppgang.

Oljeprisene medvirker til oppgangen torsdag. Brent-olje med levering i mars er opp 1,3 prosent til 75,60 dollar pr. fat, og opp fra 74,45 dollar fatet da Oslo Børs stengte mandag før årsskiftet. WTI-oljen stiger 1,3 prosent til 72,60 dollar pr. fat.

De europeiske gassprisene (EU Dutch TTF) er opp rundt 2,7 prosent til rundt 50,20 euro pr. megawattime. Tidligere torsdag har de vært opp mer enn 4 prosent, på nyheten om at russisk gass ikke lenger flyter gjennom Ukraina.

Equinor , som har spart én milliard kroner med kunstig intelligens, leder an i børsoppgangen med en kursoppgang på solide 4,7 prosent. Aker BP er opp 4,8 prosent. Vår Energi er opp 5,3 prosent.

Frontline er opp 5,9 prosent. John Fredriksens tankrederi er shippinganalytikernes mest brennhete aksjetips før det nye året. Andre shippingfavoritter er Wallenius Wilhelmsen, Golden Ocean Group, 2020 Bulkers, Himalaya Shipping, Odfjell, Stolt-Nielsen og BW LPG, som stiger mellom 3 og 9 prosent.

Ellers i shipping er Hafnia, MPC Container Ships og Höegh Autoliners opp rundt 4–5 prosent hver torsdag.

Aker Solutions utmerker seg med en oppgang på 5,1 prosent, uten at det er kommet noen nyheter rundt selskapet. Subsea 7 stiger samtidig 4,8 prosent, mens DOF Group er opp 3,3 prosent. Fearnley Securities venter kraftig kursoppgang for sistnevnte.

I motsatt retning utmerker REC Silicon seg med et kursfall på hele 49 prosent, til 1,83 kroner. 30. desember, etter Oslo Børs' stengetid, opplyste selskapet at det stenger ned silisiumproduksjonen ved Moses Lake-anlegget i USA . SpareBank 1 Markets mener REC nå bør selge fabrikken.

Selvaag Bolig stiger drøyt 2 prosent. Boligbyggeren har torsdag meldt om tegn til bedring i nyboligmarkedet, og at selskapet selv solgte 665 boliger til 4,4 milliarder kroner i fjor.

AI-softwareselskapet Elliptic Laboratories har utvidet en kontrakt med en ledende global smarttelefonprodusent for minst 20 bekreftede smarttelefonmodeller, som skal rulles ut de neste 12–15 månedene. Elliptic Labs-aksjen er torsdag opp rundt 6 prosent.

Nordic Semiconductor og Kitron stiger rundt 2 prosent hver. Christoffer Wang Bjørnsen i DNB Markets spår rekyl for de to aksjene i 2025.