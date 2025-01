Tesla suste opp etter stort fall torsdag – Wall Street kraftig opp

«Det er helt klart nedsiderisiko på estimatene for neste år,» la han til.

US Steel

Fredag ble det klart at Joe Biden blokkerer salget av U.S. Steel til den japanske stålprodusenten Nippon Steel. Sistnevnte hadde avtalt å betale 14,9 milliarder dollar, noe som er mer enn det dobbelte av dagens børsverdi. Biden forklarte grepet med at U.S. Steel er av kritisk betydning for USAs nasjonale sikkerhet.

U.S. Steel-aksjen falt 6,56 prosent på New York-børsen.

Rivian

Rivian produserte 12.727 biler ved anlegget i Normal, Illinois og leverte tilsammen 14.183 biler i løpet av fjerde kvartal 2024, opplyser den amerikanske elbilprodusenten i en melding fredag.

Samlet i 2024 endte produksjonen på 49.476 biler, mens antallet leveranser endte på 51.579. Dette var i tråd med Rivian-ledelsens egen guiding, som pekte mot en produksjon på 47.000–49.000 og mellom 50.500 og 52.000 billeveranser.

Aksjen steg voldsomme 24,45 prosent fredag.

Olje

Oljeprisen har startet 2025 med et pang og oljeanalytikerne spår knallår for oljeaksjer.

Februar-kontrakten på WTI-oljen steg 0,12 prosent til 74,05 dollar pr. fat, mens Brent-kontrakten for februar steg 0,12 prosent til 76,60 dollar pr. fat.

Krypto

Krypto har vært i fyr og flamme siden det ble klart at Trump blir USAs 47. president. Trump har tidligere uttalt seg positivt til kryptovaluta som en fremtidig betalingsvaluta, og investorer spekulerer i mindre reguleringer fremover. Trump inntar det hvite hus 20. januar.

Den dominerende kryptovalutaen har den siste tiden nådd nye høyder, men har i de seneste dagene falt noe tilbake. Fredag endte bitcoin-prisen opp 1,21 prosent til 98.409 dollar.

Ethereum steg 4,51 prosent, mens Musk-favoritten Dogecoin steg hele 11,69 prosent.