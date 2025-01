I 14-tiden er Oslo Børs opp 0,26 prosent til 1.470,40 poeng, det gir en oppgang på 3,2 prosent så langt i år.

Nordsjøoljen for levering i mars er opp 0,4 prosent til 76,47 dollar fatet, mens referanseprisen på europeisk gass (TTF) er ned 2,3 prosent til 44,50 euro pr. megawattime.

Dagens desidert mest omsatte aksje på Oslo Børs er Aker Solutions , med 1.082 millioner i omsetningen. Staten meldte etter stengetid onsdag at de ønsker å selge seg ut av selskapet. Salget ble torsdag gjennomført til drøyt 6 prosent rabatt, 32,00 kroner. Det sender aksjen ned 4,5 prosent til 32,56 kroner ved lunsjtider.

Opptur i retail

Kid har gitt en smakbit til markedet før kvartalsrapporten 13. februar. Interiørkjeden leverte 11,7 prosent omsetningevekst i fjerde kvartal, som ga driftsinntekter 1.403 millioner kroner – bedre enn ventet. Det sender aksjen opp 11,4 prosent til 150,00 kroner.

Ekskludert 2020, er dette den beste dagen for Kid noensinne. DNB Markets hever også kursmålet fra 165 til 175 kroner etter Kid-oppdateringen.

Retail-selskapet Orkla viser også styrke, med en oppgang på 2,8 prosent til 101,70 kroner. Bernstein-analytikere hever aksjen fra hold til kjøp, og jekker opp kursmålet fra 84 til 114 kroner.

Retaileren XXL er dog ned 4,2 prosent, men har steget over 80 prosent de siste tre dagene.

Ferd har krigskasse på over 10 milliarder kroner, og har i mange år hatt en post i XXL.

– Vi er glade for at alle de store eierne nå støtter opp om emisjonen som XXL trenger for å kunne gjennomføre den nye strategien, sier Ferd-sjef Morten Borge.