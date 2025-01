Nordic Semiconductor er opp rundt 0,8 prosent etter at Taiwan Semiconductor, verdens største halvlederprodusent, har levert en kvartalsrapport som var sterkere enn ventet, både på topplinjen og bunnlinjen.

DNB er opp 0,1 prosent. Her har Arctic Securities oppgradert anbefalingen til kjøp og kursmålet til 260 kroner.

Huddly -aksjen reagerer opp hele 18 prosent torsdag ettermiddag etter Finansavisens artikkel om storaksjonær Jon Øyvind Eriksen, som vil løfte videokonferanseselskapet til nye høyder. «Jeg vurderer Huddly som et attraktivt investeringscase,» sier Eriksen.

Les også Skal flytte til hovedlisten: Vil hente 30 millioner kroner fra småsparere Integrated Wind Solutions vil overføres til hovedlisten. I forbindelse med overføringen vil selskapet hente 30 millioner kroner fra småsparere.

Blant aksjer som faller i omsetningstoppen, er Kongsberg Gruppen, som er ned 0,5 prosent.

John Fredriksen-rederiet Frontline er ned 1,7 prosent. Tankrederiet Hafnia faller også, med 2,1 prosent. I løpet av to dager har ratene steget fra 34.000 til over 60.000 dollar dagen. Jørn Bakkelund tror det er gode muligheter for at VLCC-ratene skal ytterligere opp og han ser ikke bort fra at ratene kan nå 100.000 dollar dagen i løpet av kort tid.

Shippingduoen MPC Container Ships og Hunter Group er dessuten ned 1,4 prosent og 9 prosent. Sistnevnte er imidlertid fortsatt opp nær 270 prosent siden årsskiftet.

Les også Pangstart på året for shippingfond Joakim Hannisdahl har fondet sitt lastet med Frontline og andre tankaksjer. Mandag stiger tankratene 39 prosent. – Etter jul har det vært en fantastisk reise, sier han.

Aker Carbon Capture faller 4,6 prosent. Nordic Mining er ned 6,3 prosent.

BlueNord er ned rundt 3 prosent etter at DNB Markets har nedgradert aksjen fra kjøp til hold, men gjentatt kursmålet på 680 kroner.

Elkem faller 2,7 prosent, selv om Nordea ser på aksjen som en attraktiv investeringsmulighet.

Storebrand har besluttet å flytte alle sine norske fond til Sverige. Aksjen er ned 0,9 prosent.

Crayon faller rundt 1,6 prosent. Storaksjonær Sverre Bjerkeli har analysert Crayons fusjon med sveitsiske SoftwareOne, og mener nå at sistnevnte pynter på tallene.

Nordic Technology Group er ned rundt 17 prosent. Selskapet har varslet en nedskriving på 81 millioner kroner som følge av konkursåpningen i tech-eventyret CrayoNano.