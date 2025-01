Oslo Børs faller svakt mandag formiddag.

Kl. 11.09 står hovedindeksen i 1.491,88, ned 0,11 prosent, og det er hittil omsatt aksjer for 1,4 milliarder kroner.

I kveld innsettes Donald Trump som ny president i USA. Det er ventet at han på sin første dag skal signere mer enn 50 presidentordrer. Trump kan gi bankfest, skriver Delphi-forvalter Ivar Harstveit i en kommentar.

Oppgang

Det er stort sett små bevegelser blant tungvekterne mandag. Aksjen som stiger mest er Hexagon Composites, som styrkes 2,90 prosent til 42,65 kroner.

Selskapet meldte i morges at deres datterselskap, Hexagon Digital Wave, har inngått en langsiktig avtale med Certarus, som strekker seg fra nå og frem til desember 2027.

Før helgen spådde ny analytiker Hexagon rett opp, og aksjen er nå en av de største analytikerfavorittene på Oslo Børs.

Cavendish Hydrogen er opp 21,11 prosent til 8,60 kroner. Torsdag ble det kjent at aktivistinvestor Lavrans Grjotheim selger seg ut av selskapet og vil gå av som styreleder, få uker etter aktivistopprøret i selskapet.

I tillegg har Nel valgt å kjøpe 4,85 prosent av aksjene i Cavendish – «for å støtte selskapet strategisk for dets langsiktige suksess».

REC Silicon er også høyt på vinnerlisten og klatrer 8,61 prosent til 1,36 kroner, men er siden nyttår fortsatt ned over 60 prosent. Aksjen kollapset for knappe to uker siden, etter kanselleringen av leveranseavtalen for polysilisium og stans av produksjonen ved Moses Lake.