Commerzbank-sjefen nekter å møte UniCredit-topp

Commerzbank-sjef Bettina Orlopp avviste en invitasjon fra UniCredits adm. direktør Andrea Orcel om å holde uformelle samtaler om en mulig sammenslåing mellom de to bankene, melder Financial Times.

Orlopp krever at UniCredit sender et skriftlig forslag før hun er villig til å gå i dialog med italienerne.

Møttes i London

De to banksjefene skal imidlertid ha møttes i november i forbindelse med en JPMorgan Chase-konferanse i London. Der skal Orcel ha gitt en generell oversikt over sin visjon for en utvidet bank, inkludert synspunkter på potensielle jobbkutt, plasseringen av hovedkontoret, merkevarestrategi og engasjement for små og mellomstore bedrifter, ifølge kilder med kjennskap til saken.

Orcel skal også ha foreslått at de to toppsjefene skulle møtes igjen med et lite team for å diskutere sentrale spørsmål og avklare grenser og kompromissmuligheter.

Orlopp, som tiltrådde i høst, skal ha avslått forslaget og insistert på å få et skriftlig forslag for å vurdere om et videre møte var hensiktsmessig.

Overfor FT vil verken Commerzbank eller UniCredit kommentere mulige interaksjoner mellom banktoppene, men tyskerne sier i en uttalelse at den hadde krevd «et spesifikt forslag om de økonomiske og strukturelle vilkårene for en transaksjon» før den gikk inn i potensielle samtaler.