Nedgang på Oslo Børs: Kurshavari i industriaksje – børskjempe til værs på milliarddryss

Hovedindeksen ved Oslo Børs endte fredag ned 0,92 prosent til 1.489,14, etter å ha vært oppe i 1.509,86 og ny intradag all-time high på det høyeste. Så langt i 2025 er Oslo Børs dermed opp 4,5 prosent.

Mars-kontrakten for Brent-oljen var ved børsslutt ned 0,2 prosent til 78,11 dollar pr. fat – og ned fra cirka 79,50 dollar fatet ved børsslutt torsdag. Den amerikanske WTI-oljen var ned 0,4 prosent til 74,32 dollar pr. fat. De europeiske gassprisene (EU Dutch TTF) var opp 0,1 prosent til 49,15 euro pr. megawattime.

Equinor falt 3,1 prosent til 267,95 kroner. Aker BP falt 3,7 prosent til 240,00 kroner, tross en gjentatt kjøpsanbefaling og et kursmål på 300 kroner fra Danske Bank. Vår Energi endte ned 4,2 prosent til 36,45 kroner.

Gjensidige Forsikring steg hele 9,0 prosent til 227,80 kroner på høy omsetning etter å ha fremlagt bedre fjerdekvartalstall enn ventet samt forslag om utbytter på tilsammen 5 milliarder kroner. Utbyttet består av et ordinært og et ekstraordinært utbytte på henholdsvis 9,00 og 1,00 kroner pr. aksje. Alle årlige finansielle mål utenom combined ratio ble nådd i fjor, ifølge selskapet.

Jan Erik Gjerland i ABG mener Gjensidige begynner å se effekten av tidligere prisjusteringer, og spår sterke resultater og høye utbytter i kvartalene fremover.

John Fredriksens tankrederi Frontline falt 5,6 prosent til 180,70 kroner. I en ny rapport fra Fearnley ble det meldt om ratefall på 12,2 prosent for VLCC-er, til 31.568 dollar dagen – fra Midtøsten til Kina. ABG-analytiker Petter Haugen mener imidlertid det er gode muligheter for et vilt tankmarked i 2025, og spår Frontline-aksjen opp 50 prosent.

Orkla steg 1,2 prosent til 100,70 kroner på meldingen om salget av hele vannkraftporteføljen for 6,1 milliarder kroner . Orkla estimerer en regnskapsmessig gevinst på rundt 5 milliarder. Prisen Orkla får, er dessuten 110 prosent høyere enn SEBs anslag. Analytiker Håkon Fuglu tror nå det kan komme et ekstraordinært utbytte på opptil 6 kroner pr. aksje.

Hexagon Purus stupte 24,5 prosent til 3,10 kroner etter et resultatvarsel sent torsdag. Selskapets egne forventninger pekte mot minst 50 prosents omsetningsvekst i fjor, men torsdagens tall indikerte en vekst på bare 42 prosent. Hexagon Composites, som eier 38,4 prosent i Purus, falt 9,5 prosent til 38,70 kroner.

SpareBank 1-analytiker Thomas Dowling Næss ser tre grunner til at Purus-aksjen skal ytterligere ned, og har redusert kursmålet fra 6,50 til 2,50 kroner.

Paratus Energy Services , der John Fredriksen er største aksjonær, steg 7,7 prosent til 46,00 kroner. Datterselskapet Fontis Holdings har inngått en avtale med en større bank for utbetaling av 209 millioner dollar knyttet til forfalte betalinger fra en meksikansk kunde. Analytikere mener nå at utbyttebekymringene er klart redusert.