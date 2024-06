Den sorte, norske svane

I trekvart år var det mulig for norske småsparere og andre å kjøpe aksjer gjennom norske meglerhus og netthandelstjenester i det omstridte gråmarkedsselskapet, som altså har koblinger til grovt kriminelle, før det omsider ble strøket fra notering på den unoterte handelsplassen Euronext NOTC.

Økokrim-sjef Pål T. Lønseth var i forbindelse med Kapitals avsløringer raskt ute og uttalte sin bekymring for samrøren mellom presumptivt profesjonelle aktører og kriminelle.

– Bistand til kriminalitet er straffbar medvirkning, og det er særlig alvorlig når den bistanden utøves av profesjonelle aktører, sa Lønseth.

Finanstilsynet var også raskt ute og åpnet tilsyn hos revisjonsselskapet. Skulle Finanstilsynet konkludere med at det har skjedd noe ulovlig fra revisors side, kan det være skjerpende at selskapets faste revisor nektet å påta seg verdsettelsen og at selskapet måtte gå til en ekstern revisor for å blåse opp verdien av oljelisensen. Denne typen Revisorshopping mener vi Finanstilsynet bør slå hardt ned på.

Men det er flere profesjonelle aktører som har bidratt til at kriminelle nå har fått aksjer for 2,6 milliarder kroner. Som nevnt var det et velrenommert norsk advokatfirma som tilrettela emisjonen, men også et PR-selskap bidro aktivt med å få blåst opp verdien på oljelisensen.

Foreløpig er det, såvidt Kapital bekjent, ingen relevante myndigheter som har sett på advokatfirmaet og PR-selskapets rolle i det som har skjedd.

Advokaters fremste samfunnsoppdrag er å fremme rett og hindre urett. Dessverre blir det ofte altfor mye av det motsatte.

