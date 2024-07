Europa-utsikter: Første svikt på et halvt år

Medianraten for opplevd inflasjon det seneste året har falt betydelig, fra 4,9 prosent i mai til 4,5 prosent i juni, men tilsvarende rate for forventet inflasjon de kommende 12 månedene har nå stoppet opp, etter fire strake måneder med nedgang, viser nye tall fra Den europeiske sentralbank (ESB) fredag.

Inflasjonsforventningen for det neste året lå i juni på 2,8 prosent, det samme som for en måned siden. Dette er likevel det laveste nivået siden september 2021.

Medianforventningen for inflasjonen tre år frem var også uendret i juni, på 2,3 prosent.

Inflasjonsforventningen for kommende 12 måneder var oppe i 3,3 prosent i januar. Den nådde forøvrig all-time high på 5,8 prosent i oktober 2022, ifølge Trading Economics.

Inflasjonsbeistet

EBSs inflasjonsmål ligger på 2 prosent, og sentralbanken har ifølge Bloomberg estimert å nå dette i fjerde kvartal neste år. I juni var inflasjonen i eurosonen på 2,5 prosent, ned fra 2,6 prosent måneden før – og ned fra 5,5 prosent i juni 2023. De første inflasjonstallene for juli ventes førstkommende onsdag, 31. juli.

Tidligere denne uken har den tyske sentralbanken, Bundesbank, tatt til orde for en forsiktig tilnærming med eventuelle ytterligere rentekutt, etter at ESB senket rentene i juni og deretter holdt dem uendret 18. juli . ESB-sjef Christine Lagarde uttrykte da at neste rentemøte, i september, er «helt åpent».

«Enkelte av faktorene som støtter økonomien gjør det vanskeligere å nå inflasjonsmålene,» heter det i en månedsrapport fra Bundesbank, som blant annet trakk frem en sterk lønnsvekst.

Senere denne uken har imidlertid Joachim Nagel, sentralbanksjef i Tyskland, uttrykt at det bør være mulig å kutte rentene videre, ettersom «det grådige inflasjonsbeistet» er beseiret.

Bundesbank-toppen la imidlertid til at dette forutsetter at det ikke kommer noen negative overraskelser, og at viktige nøkkeltall holder seg på dagens nivåer.