Bank of England, den britiske sentralbanken, har torsdag besluttet å senke styringsrenten med 25 basispunkter, fra 5,00 til 4,75 prosent. Det er Bank of Englands andre rentekutt i denne syklusen.

Dette var også i tråd med hva de fleste analytikere hadde ventet, ifølge BBC News.

Åtte av ni medlemmer av den pengepolitiske komiteen (MPC) stemte for et rentekutt på 25 basispunkter til 4,75 prosent denne gangen. Det siste medlemmet stemte for uendret rente.

Overraskende lav inflasjon

I august stemte et hårfint flertall i MPC for at Bank of England skulle senke styringsrenten fra 5,25 til 5,00 prosent, i det som var britenes første rentekutt på mer enn fire år , før renten ble holdt uendret på rentemøtet i september.

Siden har inflasjonstallene fra De britiske øyer vist et overraskende kraftig fall. Inflasjonen sank til 1,7 prosent i september, det laveste siden april 2021 – ned fra 2,2 prosent de foregående månedene og under markedets forventning på 1,9 prosent.

Til sammenligning ligger Bank of Englands inflasjonsmål på 2,0 prosent.

«Det har vært fortsatt fremgang i disinflasjonen, særlig ettersom tidligere eksterne sjokk har avtatt, mens gjenværende innenlandsk inflasjonspress avtar langsommere,» heter det fra Bank of England torsdag.

Sentralbanken venter imidlertid at inflasjonen vil øke til rundt 2,5 prosent igjen innen utgangen av året, ettersom lavere energipriser går ut av sammenligningsgrunnlaget.

Svensk dobbeltkutt

Tidligere torsdag har svenske Riksbanken senket styringsrenten med 50 basispunkter, fra 3,25 til 2,75 prosent, mens Norges Bank har valgt å holde styringsrenten uendret på 4,50 prosent.

I kveld klokken 20.00 skal amerikanske Federal Reserve offentliggjøre sin nye styringsrente. Det er ventet at sentralbanksjef Jerome Powell vil kutte styringsrenten med 25 basispunkter, ifølge Trading Economics.