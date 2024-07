For snart to uker siden bekreftet EU-kommisjonen at den vil øke tollavgiften på import av kinesiske elbiler til opptil 38 prosent . Tollen vil bli innført 4. juli hvis ikke partene kommer til enighet om noe annet før den tid. Forhandlingene mellom Kina og EU åpnet sist lørdag.

Kina vil at EU vraker tollen, og kilder med kjennskap til forhandlingene hevdet mandag overfor Bloomberg at Beijing har lokket Tyskland med lavere tollsatser på større luksusbiler hvis det skjer – noe som i så fall vil komme produsenter som Mercedes og BMW til gode.

En eventuell EU-toll kommer etter at USAs president Joe Biden i mai kunngjorde nye enorme tollsatser på import av elbiler fra Kina, og mandag fulgte Canada etter.

Slo tilbake mot kritikk

Beijing har blitt kritisert for å føre en industripolitikk som gir overkapasitet og dumping av billige varer, men tirsdag slo Kinas statsminister Li Qiang tilbake. Samtidig advarte han mot konsekvensene av at land distanserer seg fra hverandre økonomisk.

– Den lite fremskrittsvennlige dekoblingen vil bare dra verden inn i en destruktiv spiral hvor den harde konkurransen om en større bit av kaken ender opp med en mindre kake. Dette er noe vi ikke ønsker å se, uttalte Li ifølge nyhetsbyrået på World Economic Forum i byen Dalian nordøst i Kina.

– Vår høye vitenskapelige og teknologiske kompetanse bygger en bred scene for bedrifter til å forfølge innovasjon og oppgradering av sine produkter. Forskning og utvikling bør ikke ses som et nullsumspill, fortsatte han.

Sprer litt optimisme

Statsministeren benyttet også anledningen til å spre litt optimisme om kinesisk økonomi som har vært plaget med en langvarig eiendomskrise, svak forbrukertillit og gjeldstyngede provinser.

– Vi har troen på å nå årets vekstmål på rundt 5 prosent, og vil lansere flere finanspolitiske tiltak for å styrke økonomien, sa han ifølge Bloomberg.

Hvilke tiltak dette dreier seg om kan vi få svar på i juli, når Kommunistpartiets sentralkomité skal møtes.

World Economic Forum i Dalian, kjent som «Summer Davos», går av stabelen tirsdag-torsdag denne uken, og har tiltrukket seg næringslivsledere og toppolitikere fra hele verden. Blant gjestene er Polens president Andrzej Duda og Vietnams statsminister Pham Minh Chinh.