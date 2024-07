Indias statsminister Narendra Modi ankom mandag Moskva for et to-dagers statsbesøk der han skal møte Russlands president Vladimir Putin. Dette er hans første besøk til Kreml siden invasjonen av Ukraina – og den første bilaterale turen Modi gjør etter at han i juni ble gjenvalgt for andre gang.

PÅ TUR: Indias statsminister Narendra Modi. Foto: NTB

Modis russiske utflukt kommer i kjølvannet av hans møte med G7-lederne i Italia i juni, hvor gruppen som består av USA, Canada, Frankrike, Tyskland, Italia, Japan og Storbritannia inngikk en avtale om å finansiere Ukrainas krig mot Russland med overskudd fra fryste Russland-aktiva.

«Denne turen vil irritere mange vestlige observatører», skrev en analytiker ved Lowy Institute ifølge CNBC i en publisert kommentar da Modis Russland-besøk ble annonsert i forrige uke.

Har kjøpt billig russisk olje

Indiske raffinerier har kjøpt billig russisk olje siden starten av Ukraina-krigen, og dette har ifølge Lowy blitt sett på som «profitering på problemer i hjertet av Europa.»

Russlands invasjon av Ukraina i februar 2022 utløste en rekke sanksjoner fra G7-landene, samt andre land – i et forsøk blant verdens ledere på å kutte eller begrense Moskvas evne til å finansiere krigen Kreml selv har insistert på å kalle en «spesiell militæroperasjon.»

India har ifølge nettstedet avstått fra å kritisere president Putin direkte, men har holdt en nøytral holdning til invasjonen – samtidig som landet har oppfordret begge parter til å avslutte krigen. New Delhi fordømte drapet på sivile tidlig i konflikten, uten å gi Russland skylden.

Indere «lurt» inn i hæren?

Møtet mellom Modi og Putin skal styrke utviklingen av «tradisjonelt vennlige relasjoner mellom Russland og India», og de to skal diskutere «aktuelle spørsmål på den internasjonale og regionale agendaen», het det ifølge CNBC i en uttalelse fra Kreml forrige uke.

– Møtet vil gi partene en mulighet til å gå gjennom en rekke bilaterale saker, fra forsvar og handel til investeringer og energisamarbeid, sa den indiske utenriksministerens sekretær Vinay Kwatra under en pressekonferanse fredag.

Løslatelse av indiske borgere vil også stå på agendaen, borgere India hevder er blitt «lurt» til å tjene i den russiske hæren. India har søkt disse løslatt siden mars – etter avdekking av det landet har betegnet som et stort nettverk for menneskehandel.»