Frontline stuper på børsen

Frontline har siden krigen i Ukraina brøt ut konsekvent sagt nei til all russisk olje.

Reddes av Trump?

Frontline-sjefen mener det er gode muligheter for at det vil bli et solid løft i tankinntjeningen når Donald Trump overtar som president i USA i januar til neste år.

– Under Biden har USA tillatt Irans eksport av olje og gass å vokse eksponentielt ved i liten grad håndheve sanksjoner. Trump og republikanerne har signalisert at de vil gå hardt til verks mot Irans eksport, som finansierer terrororganisasjoner i hele regionen, og dette vil være positivt for hele tankmarkedet. Om løftet kommer nå opp mot jul, eller i første kvartal 2025 er vanskelig å spå, men balansen i markedet er stram så det skal lite til for å vippe det i riktig retning.

Trumps forslag om 25 prosent tollbarriere mot Canada og Mexico kan ifølge Barstad også gi en ny dynamikk i tankmarkedet.

– USA importerer over fire millioner fat olje hver dag fra disse landene, samt eksporterer over en million fat produkt hver dag til Mexico. Må volum i denne størrelsesordre erstattes eller omdirigeres, er det store tall for tankmarkedet.

DEPRESSIVE STORTANKRATER: Ratene i stortankmarkedet er fortsatt langt svakere enn ventet. Foto: Hyundai Heavy Industries

Produkttankmarkedet var knallsterkt gjennom hele fjoråret, men de seneste to kvartalene har også dette markedet vist svakhetstegn.

– Det har vært bygget stor kapasitet innenfor raffinering av olje, som har gitt en reaksjon på marginer. Produktetterspørsel er påvirket av generell konsumvekst, og vi har sett utfordrende veksttakt i deler av Europa samt Asia. Dette har ført til marginale arbitrasjer og lavere etterspørsel etter frakt, sier Barstad.

Tar ned estimatene

Arctic-analytiker Kristoffer Barth Skeie skriver i en Frontline-oppdatering onsdag at resultatet og utbyttet var svakere enn hva både han og markedet hadde ventet.

«Vi forventer at estimatene for fjerde kvartal vil bli tatt kraftig ned etter onsdagens kvartalsrapport og at aksjen vil falle på børsen onsdag».

Frontline satt igjen med et overskudd på 60,5 millioner dollar i tredje kvartal. Resultatet var 127,1 millioner dollar svakere enn i andre kvartal, og 47,1 millioner dollar svakere enn i samme periode i fjor. Resultatet var også dårligere enn det analytikerne hadde ventet. Konsensusestimatet lå på 89 millioner dollar.

Kvartalsutbyttet endte på 0,34 dollar pr. aksje, som var ned fra 0,62 dollar aksjen i første og andre kvartal. Utbyttet var noe lavere enn ventet.